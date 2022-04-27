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27/04/2022

ArtInvest：湊湊春拍熱鬧！為甚麼大熱Mr Doodle作品估價偏低？購藏Damien Hirst的版畫要注意甚麼？Andy Warhol英女皇作品幾錢成交？

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　　春拍將至，拍場上可謂是十分熱鬧！日前，香港佳士得有大量作品拍賣，從當代水墨到當代藝術，甚至是潮流玩意……今集，特意挑選數幅大熱作品分享，包括升幅走勢依然強勁Mr Doodle、話題性兼爭議性十足的Damien Hirst，還有5月焦點Andy Warhol作品，從當中的估價到成交，看看購藏藝術品有甚麼地方特別值得留意！

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li，Ashley Tsoi

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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