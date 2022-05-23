艾德里安·格尼恢宏鉅作《餡餅鬥室12》勢將刷新藝術家世界拍賣紀錄

佳士得香港將於5月21日至30日在灣仔會議展覽中心舉行春季拍賣週，拍品來源有序，包括二十及二十一世紀藝術、中國古代及近現代書畫、中國瓷器及藝術精品、瑰麗珠寶、精緻名錶、手袋及配飾，與珍罕名釀及烈酒等，橫跨不同時代、種類、媒介、文化。其中於5月26日進行的二十／二十一世紀藝術晚間拍賣和5月27日進行的二十／二十一世紀藝術日間拍賣最受注目。

此前從未現身拍場，羅馬尼亞當代藝術家艾德里安·格尼的大尺幅鉅作《餡餅鬥室12》（估價：港元68,000,000 – 98,000,000/ 美元8,800,000 – 13,000,000）將於5月26日在香港會議展覽中心舉辦的二十及二十一世紀藝術晚間拍賣中隆重登場！此作乃格尼藝術生涯中最為恢宏的《餡餅鬥室》單一畫布作品，勢將刷新藝術家世界拍賣紀錄。

佳士得亞太區國際總監暨二十及二十一世紀藝術部聯席主管林家如表示：「艾德里安·格尼是當代最知名的藝術家之一，深受全球博物館、策展人及收藏家追捧。藝術家在富具表現力的傑作中將攝人心魄的歷史圖像與大理石紋路顏料拼貼在一起，透過藝術手法探索複雜人性。佳士得本季於春拍期間呈獻破格創新大展『Flesh and Soul: Bacon/Ghenie』，如今更於香港晚間拍賣中推出這幅格尼恢宏鉅作，彰顯佳士得專注為全球藏家不斷帶來藝術巨匠頂級傑作的熱忱與決心。我們今季能於香港呈獻這幅恢宏鉅作，深感欣慰自豪，再次見證香港在全球當代藝術拍賣中心的重要地位。」

兼具混亂不安與雄偉壯觀視覺效果、當下與過去、幻想與現實的里程碑式鉅作：《餡餅鬥室12》中的鬧劇形象來自 1941 年的活寶三人組喜劇《一個又一個甜餡餅》，畫面描繪了一位身著明黃長裙、留著一頭優雅金髮的女士，貪婪地將顏料——或餡餅——從臉上抓下來；她站在顏色豐富多樣的全景之中，撕碎的布料碎片顫動紛飛；一瓶熱帶花卉矗立在前景中；在女人身後，一扇巨大的窗戶、畫作或屏風正向著一片荒涼的風景敞開。鮮明生動的深藍天空下，灰白大地上搖曳閃爍著火舌。在火焰中可以瞥見一隻幽靈野獸的身形輪廓。通過層疊這些戲劇形象及生動運用色彩，《餡餅鬥室12》審視了我們在看待當下及過去中所用的各種人為濾鏡。作品通過層層建構的自我引述，格尼成功傳達了幻覺的誘惑魅力與現實的觀看難度——在融合、幻想與錯覺的朦朧背後——組成一幅完整的圖畫。面對此畫，我們無法移開視線。

這場機會難逢的競投將於線上/線下進行，線下在香港會議展覽中心，網上則於佳士得應用程式或網站，並可於透過Christie’s LIVE™觀看拍賣會現場直播。而如果有興趣參與競投，則需建立佳士得賬戶。成功建立賬戶並登入後，可透過佳士得應用程式或登入christies.com/calendar瀏覽拍賣日程，預先登記參與這場拍賣。

格尼藝術生涯中最為恢宏的《餡餅鬥室》單一畫布作品：儘管早期的《餡餅鬥室》系列情感濃烈，大多以肖像畫的尺幅繪製面目不清、臉上厚塗著層層顏料的人物，創作於2012至2014年的《餡餅鬥室》將畫作主題推向電影般的尺幅和複雜形式的非凡高度。寬達3.5米，高近3米，《餡餅鬥室 12》是格尼全部創作中尺幅最為宏大的作品之一。2016年，佳士得倫敦以英鎊7,109,000（美元8,993,000）的高價拍出藝術家的《Nickelodeon》（2008年作），刷新格尼世界拍賣紀錄。藝術家於2008至2009年創作了第一幅《餡餅鬥》作品，隨後又在2012年再度回歸；那一年丹佛當代藝術博物館為格尼舉辦了首次美國博物館展覽「餡餅鬥與悲鳴」，重點聚焦《餡餅鬥室》系列。而此幅作品的前一創作，《餡餅鬥室11》（2014年作），現收藏於巴黎喬治·蓬皮杜中心。

彰顯格尼與其他藝壇巨匠間的藝術脈絡：《餡餅鬥室12》體現格尼由多位藝壇巨匠啟發而來的獨特藝術語彙——從倫勃朗的多幅歷史畫作、丁托列托創於文藝復興時期的戲劇性畫作，到法蘭西斯·培根筆下混亂不安、幽靈般的肖像面貌。畫中抽象的部分則與傑哈德·里希特的刮擦技巧和威廉·德·庫寧的動感活力不謀而合。

預展（只限預約）:

香港 | 5月22至26日 | 灣仔港灣道1號香港會議展覽中心



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