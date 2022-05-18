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18/05/2022

ArtInvest：《槍擊瑪麗蓮》以15億港元成交！天價成交價會否帶動Andy Warhol或與瑪麗蓮夢露相關的作品？

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　　2022年5月4日，紐約佳士得拍賣了Andy Warhol的《槍擊瑪麗蓮》，在拍賣之前，已經市傳至少15億港幣估價，作品最後連佣金以195,040,000美金（約港幣15.6億）成交，和市傳估價相約，成為拍賣史上第二貴藝術品，僅次於達文西的《救世主》！天價成交在藝術界都是大熱話題，究竟這一類以天價成交的作品，會否帶動藝術家的其他作品？又或許Andy Warhol畫中的瑪麗蓮夢露會否因為天價而更受歡迎？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Oscar Wong，Celia Li

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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