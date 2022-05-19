文藝迷、電影迷注意！M+戲院明天起售票，6月開幕！《阿飛正傳》、《小武》打頭陣，戲院還有甚麼亮點？

位於西九文化區的當代視覺文化博物館 M+，自去年11月開幕後，就引來很多文藝迷到訪，在博物館展廳和多媒體中心以外，今年6月M+戲院更會開幕，成為M+流動影像中心的重點設施。雖然不像普通戲院上映本地及外國大片，多種類的流動影像作品，包括劇情片、紀錄片、實驗電影、修復經典等都會不定期上映，開幕之際更推出開幕專題節目「開場鏡：香港」，並挑選了《阿飛正傳》、《小武》等經典作品作為開幕電影！

從影院設計到電影選材，提供全方面藝術欣賞

M+戲院是 M+流動影像中心的重點設施，分別設有 180、60 和 40 個座位三個影院，40 個座位的三號院將於2022年下半年開幕。M+戲院會不定期放映不同種類的流動影像作品，包括劇情片、紀錄片、實驗電影、修復經典等。而M+戲院的節目亦會呼應博物館展廳的展覽及藏品系列，和其他流動影像空間，包括大台階、M+幕牆和多媒體中心相互配合，讓觀眾享受更多元的視覺文化觀影體驗。

作為身處博物館中的戲院，M+戲院對於影院設計及放映設備都絕不輕視。M+戲院由知名瑞士建築事務所 Herzog & de Meuron 設計，三間影院的座椅都由意大利傢俱製造商 Poltrona Frau 設計，並飾以丹麥設計公司 Kvadrat 獨特的紫色、綠色和藍色面料，同色系的影院設計，別具北歐簡約時尚風格。而影院亦配備數碼及 16 毫米和 35 毫米菲林類比放映系統，以及杜比 7.1 音響系統，並盡可能以電影的原始格式放映，鍾情菲林電影、修復電影的影迷，相信觀賞時定必更有原汁原味。

開幕專題節目「開場鏡：香港」

M+戲院其中一個開幕專題節目就是「開場鏡：香港」，旨於透過香港電影製作人的鏡頭，展示香港輝煌顯赫的電影傳統與文化，以及標誌性的城市景觀。而是次的專題節目亦直接呼應博物館地下大堂展廳的「香港：此地彼方」展覽，不同年代、充滿魅力的舞台，以時間、空間和影像，交織出一個個引人入勝的電影故事。

「開場鏡：香港」節目主題共分三方面：思考正在消逝的景觀與集體回憶、刻劃不同社群的日常生活，以及深入探討動作片的電影類型。王家衛的《阿飛正傳》（1990）及賈樟柯的《小武》（1998）4K 修復版，都會作為M+戲院開幕電影，於6月在香港再次上映。

至於7月則有由 Chanel贊助的電影課程：《女人拍電影：貫穿影史的新公路電影》（2018）。此紀錄片由Mark Cousins執導，共分為四十章，主要探討電影藝術及製作。當中使用了過去 120 年面世、 來自五大洲的 700 多部，由女導演所創作的電影片段。M+戲院會將這部紀錄片分為七部、各長兩小時的影片放映，另外每節放映後亦會輔以兩場各一小時的映後座談，並邀請本地電影人及影評人作講談會，帶來獨一無二的電影知識學習體驗。

M+戲院票價比坊間戲院更便宜親民！標準成人票價只需$85，每月其中一個星期三更設有半價優惠，優惠票價$43，比平日早場更便宜呢！而特惠票價則統一為$68。門票將於明日（5月20日）起正式發售，各位可到官方網站查閱訂票詳情。

M+戲院

地址：香港九龍博物館道38號

開放時間：星期二至五／15:00—21:00；星期六、日及公眾假期／09:00—21:00

查詢：M+戲院