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01/06/2022

ArtInvest：Katherine Bernhardt「儍豹」和六角彩子作品均打破藝術家歷年記錄！高成交價可作為往後定價的指標？

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　　如果有看上一集在Art Basel 會場拍攝的影片，相信大家會記得影片的最後一站我們拜訪了卓納畫廊David Zwirner，介紹了專畫粉紅豹的藝術家Katherine Bernhardt。早前，佳士得拍賣了這位藝術家的一張作品，成交價更打破了她歷年的記錄。此外，近年深受歡迎的當代藝術家六角彩子也於日前打破自己的記錄，拍出好成績。面對這些破紀錄的高價成交藝術品，能否以這個成交價格作為定位？該如何量度市價？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

ArtInvest：Art Basel 2022：細數十間畫廊的焦點作品，盤點藝術家近年的藝術市場走向

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Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi
Video／Celia Li
Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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