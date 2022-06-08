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08/06/2022

ArtInvest：為甚麼$50萬以下的藝術品難有升值潛力？如何檢視一個藝術家的作品是否值得投資？

#藝術 #拍賣 #Art & Culture #藝術投資 #ArtInvest #六角彩子
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Text: Bosco Hong, Helena Hau

　　巴菲特有一句名言：當海水潮退的時候，就知道誰在裸泳。藝術市場最近都正在回調，看起來幅度比起疫情時更大，尤其是在$50萬港幣或以下的作品更加顯著。以投資角度購藏藝術品，Bosco堅持以$50萬港幣或以上的定價作為投資原則；不少人提出疑問：難道$50萬或以下的藝術品就沒有升值潛力？不值得投資？是否價錢愈高就愈有投資價值？今集就和大家看看這$50萬定價原則是何解！

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

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