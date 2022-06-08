08/06/2022
ArtInvest：為甚麼$50萬以下的藝術品難有升值潛力？如何檢視一個藝術家的作品是否值得投資？
Helena Hau
Helena Hau
不用華麗的措辭，只需簡單的字句，足以點綴生活的美。
Senior Editor
巴菲特有一句名言：當海水潮退的時候，就知道誰在裸泳。藝術市場最近都正在回調，看起來幅度比起疫情時更大，尤其是在$50萬港幣或以下的作品更加顯著。以投資角度購藏藝術品，Bosco堅持以$50萬港幣或以上的定價作為投資原則；不少人提出疑問：難道$50萬或以下的藝術品就沒有升值潛力？不值得投資？是否價錢愈高就愈有投資價值？今集就和大家看看這$50萬定價原則是何解！
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi
Video／Celia Li
Video Editing／Celia Li
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