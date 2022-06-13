蘇富比帶來松山智一展覽「天真的幸運」：將看似日常的畫面綴以歡樂及希望

近十年來，藝術拍賣場上開始不再只是西方藝術家的作品，大眾的眼球逐漸轉向亞洲藝術家及帶著東方色彩的作品，其中就包括日本藝術家。談及日本當代藝術，下意識會想到奈良美智、村上隆、草間彌生、MR.、MADSAKI等耳熟能詳的藝術家，但近年還有一群日本藝術家正悄悄崛起，如六角彩子、高野綾、松本弘二、下田光等，日前，蘇富比帶來美籍日裔藝術家松山智一的作品展「天真的幸運」（Harmless Charm）。

松山智一出生於日本，現居於美國，受兩地文化的熏陶，作品中亦帶有中西文化的影子。繼五年前在香港舉辦的個展後，這次由蘇富比呈獻展覽「天真的幸運」，展出藝術家愈20幅新作，包括壓克力畫作與9幅NFT作品。新作均出自「抽象」、「騎士」、「虛構風景」及「神話」等經典系列，以一貫的魔幻風格及繽紛色彩去探討現實及身份認同的主題，與此同時，將看似日常的畫面綴以歡樂及希望。

「天真的幸運」代表了我作為藝術家探索全新媒材的歷程，

亦是探索自我存在意義的方法，體現了我們對未來的暢想和希望。

出自日本藝術家之手的作品，往往都不難辨認，總能從中找到一絲天真爛漫的Kawaii Pop或其他日本地道文化。從松山智一的作品中，可以見到非常多的元素（Element）及符號的組合，例如「抽象」及「神話」系列中的幾何元素和半抽象的處理手法，與他從前作為平面設計師的身份有異曲同工之處；而稍微Story Telling的「騎士」和「虛構風景」系列中，可見到流行文化元素與傳統文化元素的結合，例如「虛構風景」系列的《音樂瘋狂午後》可找到來自美國的文化——Andy Warhol的Brillo肥皂盒和紐約時裝區的圍巾，以及來自東方的文化——以宛如傳統工筆畫手法所描繪的貓，靜靜地躺在Brillo肥皂盒上，成為畫面有趣一隅，除了日本動漫、美國流行文化、抽象主義、中國神話等元素外，還可見到他大量加入印花圖騰和來自浮世繪的靈感等，讓你駐足觀賞時，好像在找尋寶遊戲，享受多重元素為畫面帶來豐富感。

松山智一「天真的幸運」

日期：即日起至6月14日- 21日

地點：蘇富比藝術空間 金鐘太古廣場一期5樓

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