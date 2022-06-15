當代水墨展「線條新韻律」：以線條與韻律，渲染出屬於自己的藝術語言

2012年，鄧海超從香港藝術館館長之位退下後，依舊忙不停，教書、策展，活躍於藝術界，推廣香港藝術，特別是水墨。日前，大會堂低座一樓展覽廳展出了20位香港水墨藝術家的作品，當中不乏前輩級人馬，如徐子雄、靳埭強、梁巨廷、熊海、陳成球、郭孟浩等藝術家，也有中青一輩水墨藝術家，如徐沛之、葉民任、蔡德怡、卓家慧等藝術家，如此人馬齊聚一堂，實屬難得一見，而展覽的策展人就正是鄧海超。

點線面是繪畫的基本元素，從點開始，點構成線、線構成面，注入藝術家的精神，繼而才能在同一元素下，呈現一幅又一幅別開生面的作品。展覽命名為「線條新韻律」，鄧海超表示：線條是中國書畫藝術的核心元素，如何在此基礎上開創「新水墨」及「新韻律」是展覽要探討的課題。







其實單從參展藝術家已經可以感受到展覽的多元，如靳埭強帶著設計元素的水墨作品、徐子雄的抽象水墨、郭孟浩結合行為藝術與帶著街頭味的水墨作品，還有派瑞芬結合攝影的景觀作品等……不管是傳統還是當代、老一輩還是中青一代，不同背景和文化所譜寫出的線條與韻律也大有不同，從傳統中渲染出屬於自己的藝術語言。

參展藝術家：

徐子雄、靳埭強、梁巨廷、派瑞芬、陳君立、陳成球、冼紈、區大為、馬達為、熊海、熊輝、何紀嵐、徐沛之、蔡德怡、卓家慧、葉民任、容浩然、莫士撝、郭孟浩、洪強、水松石山房主人

線條新韻律 New Rhythm of Line

日期：11 – 17 / 6 / 2022

地點：香港大會堂低座一樓展覽廳