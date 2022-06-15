15/06/2022
ArtInvest：到底藝術創作及策展的言論自由是否無窮無盡？該用甚麼準則去收藏灰色地帶的作品？
Helena Hau
Helena Hau
不用華麗的措辭，只需簡單的字句，足以點綴生活的美。
Senior Editor
當代藝術往往牽涉不同地方的政治，近年社會動盪，新法例誕生，有很多藝術家都擔心藝術創作的言論自由受到影響；與此同時，有些收藏家亦擔心自己購藏的作品有機會觸犯香港法例，究竟我們口中的言論自由、界限在哪？這集就和大家聊聊，到底藝術創作及策展時的言論自由是否無窮無盡？該用甚麼準則去收藏灰色地帶的作品？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
Readmore：
ArtInvest：為甚麼$50萬以下的藝術品難有升值潛力？如何檢視一個藝術家的作品是否值得投資？
Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi
Video／Celia Li
Video Editing／Celia Li
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動