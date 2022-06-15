Art & Living
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

15/06/2022

ArtInvest：到底藝術創作及策展的言論自由是否無窮無盡？該用甚麼準則去收藏灰色地帶的作品？

#藝術 #Art & Culture #言論自由 #藝術投資 #藝術自由 #收藏自由 #沈平鋼筆畫集
  • 收藏文章
Text: Bosco Hong, Helena Hau

　　當代藝術往往牽涉不同地方的政治，近年社會動盪，新法例誕生，有很多藝術家都擔心藝術創作的言論自由受到影響；與此同時，有些收藏家亦擔心自己購藏的作品有機會觸犯香港法例，究竟我們口中的言論自由、界限在哪？這集就和大家聊聊，到底藝術創作及策展時的言論自由是否無窮無盡？該用甚麼準則去收藏灰色地帶的作品？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

ArtInvest：為甚麼$50萬以下的藝術品難有升值潛力？如何檢視一個藝術家的作品是否值得投資？

巴塞爾走了，藝術能否留下？

 

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

You May Also Like

#藝術 #Art & Culture #言論自由 #藝術投資 #藝術自由 #收藏自由 #沈平鋼筆畫集
More on Art & Living

Art & Living Columnists

More
放大顯示
周一加油站

Wander in Art
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk