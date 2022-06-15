ArtInvest：到底藝術創作及策展的言論自由是否無窮無盡？該用甚麼準則去收藏灰色地帶的作品？

當代藝術往往牽涉不同地方的政治，近年社會動盪，新法例誕生，有很多藝術家都擔心藝術創作的言論自由受到影響；與此同時，有些收藏家亦擔心自己購藏的作品有機會觸犯香港法例，究竟我們口中的言論自由、界限在哪？這集就和大家聊聊，到底藝術創作及策展時的言論自由是否無窮無盡？該用甚麼準則去收藏灰色地帶的作品？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

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