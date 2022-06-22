Art & Living
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

22/06/2022

ArtInvest：競投NFT作品失敗仍要付款購買排名不一作品？網上購藏不可忽略的合同細節！合約產生地對藏品影響有多大？

#藝術 #Art & Culture #藝術投資 #NFT #Beeple #ArtInvest #不公平合約條款 #NiftyGateway
  • 收藏文章

　　去年5月，有一位收藏家在 Nifty Gateway以高價格競投Beeple 一幅 NFT，但作品最終被另外一位收藏家以1,200,000美元投得，本以為告一段落，誰知沒有投得作品的收藏家卻被告知需要付款購買另一張內容一樣、但排名不一樣的 NFT！那位藏家當然覺得不合理，於是拒絕付款，最終訴諸法庭。當中產生不少問題，包括如果拍賣行將一些重要條款寫得隱蔽，能否成為法庭眼中所謂《不公平合約條款》（unfair contract terms）呢？當你競投一件作品時，合同產生地和所在司法管轄區對你未來訴訟有何影響？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

ArtInvest：到底藝術創作及策展的言論自由是否無窮無盡？該用甚麼準則去收藏灰色地帶的作品？

ArtInvest：為甚麼$50萬以下的藝術品難有升值潛力？如何檢視一個藝術家的作品是否值得投資？

 

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

You May Also Like

#藝術 #Art & Culture #藝術投資 #NFT #Beeple #ArtInvest #不公平合約條款 #NiftyGateway
More on Art & Living

Art & Living Columnists

More
放大顯示
ArtInvest

Wander in Art
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk