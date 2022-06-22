ArtInvest：競投NFT作品失敗仍要付款購買排名不一作品？網上購藏不可忽略的合同細節！合約產生地對藏品影響有多大？

去年5月，有一位收藏家在 Nifty Gateway以高價格競投Beeple 一幅 NFT，但作品最終被另外一位收藏家以1,200,000美元投得，本以為告一段落，誰知沒有投得作品的收藏家卻被告知需要付款購買另一張內容一樣、但排名不一樣的 NFT！那位藏家當然覺得不合理，於是拒絕付款，最終訴諸法庭。當中產生不少問題，包括如果拍賣行將一些重要條款寫得隱蔽，能否成為法庭眼中所謂《不公平合約條款》（unfair contract terms）呢？當你競投一件作品時，合同產生地和所在司法管轄區對你未來訴訟有何影響？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li