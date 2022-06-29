Art & Living
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

29/06/2022

ArtInvest：為藝術品買保險，如何計算約定價格？面對藝術品的升值下降，損壞後該按市價賠償還是按投保額賠償？

#拍賣 #Art & Culture #藝術投資 #Art #ETNet #藝術自由 #藝術市場動向 #Investment #ArtInvest #藝術品保險 #創作自由
  • 收藏文章
Text: Bosco Hong, Helena Hau

　　很多藏家沒有為自己藝術品買保險，原因是不知該如何計算藝術品的價格，就是投保的金額。確實，藝術品保險通常都會要求投保人提供藝術品的約定價值，當藝術品損毁時，便會依據這個約定價值作出賠償。但藝術品隨時間、市場反應、潮流等因素，價格會發生升幅下降，若按最初的約定價值兩萬元為準，現在藝術品已升值到十萬元，該怎麼處理？若按最初兩萬元培償，藏家豈不是蝕本？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

ArtInvest：藝術品到底是否需要買保險？購買藝術品保險，要注意這三點！

ArtInvest：明明買了保險，賠償卻不似預期？購買藝術品保險要注意的魔鬼細節！

ArtInvest：藝術品因戰爭、自然等意外損毀，保險一概不賠？藝術品保險中的「近因Proximate Cause」指的是甚麼？

 

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

You May Also Like

#拍賣 #Art & Culture #藝術投資 #Art #ETNet #藝術自由 #藝術市場動向 #Investment #ArtInvest #藝術品保險 #創作自由
More on Art & Living

Art & Living Columnists

More
放大顯示
ArtInvest

Wander in Art
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk