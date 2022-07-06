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06/07/2022

ArtInvest：後起之秀Aboudia、Caroline Walker再破紀錄？以高過市價購藏藝術品要留意甚麼？購藏Andy Warhol 的 Queen Elizabeth版畫要注意甚麼？

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　　日前，倫敦佳士得有好幾場拍賣，當中黑人藝術家 Aboudia 和英國藝術家Caroline Walker的成交價格均打破藝術家自身紀錄，以超出估價的雙倍或以上價格成交；同時，Andy Warhol 的 Queen Elizabeth II 也超出估價成交。雖說千金難買心頭好，但以超出市價購藏「心頭好」，有甚麼要留意？Andy Warhol 的Queen Elizabeth都算熱門題材，那麼購藏他的這類版畫需要注意甚麼？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

有錢人搞收藏不惜腰間錢，那普通人搞收藏最重要的是甚麼？

 

ArtInvest：為藝術品買保險，如何計算約定價格？面對藝術品的升值下降，損壞後該按市價賠償還是按投保額賠償？

 

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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