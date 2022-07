Gucci也來湊熱鬧！創辦虛擬畫廊首推展覽The Next 100 Years of Gucci，踏入充滿實驗性的元宇宙！

無可否認,繼Beeple的《Everydays the first 5000 days》後,NFT真如“Virus”般迅速蔓延。在這個看似沒有邊界的虛擬世界中,要找到與現實連接的一個點,自然少不了繼而衍生的一系列的大熱NFT交易平台,如Opensea、Nifty Gateway、SuperRare等。現在就連Gucci也來分一杯羹,創辦Gucci Vault Art Space,推出一系列冠以藝術與時尚的作品。

面對元宇宙的世界,藝術界和時尚界也紛紛涉足,時裝秀從線下到線上,從實體到虛擬,還大玩NFT頭像與造型。當中,時尚品牌Gucci也是樂此不疲,忍不住踏入了這個充滿實驗性的元宇宙。日前更宣布與NFT 藝術品交易平台 SuperRare合作,創辦虛擬畫廊Vault Art Space,以《The Next 100 Years of Gucci》作為首個展覽,拉開帷幕。

