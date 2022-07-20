ArtInvest：OpenSea裁員、Bitcoin和以太幣下跌，NFT會爆破嗎？使用區塊鏈、IPFS儲存NFT的成本、安全性多高？我們該怎樣看NFT前景？

NFT的熱潮由去年3月開始，到去年11月之前達到頂峰，然後隨整個全球環境發生了變化，不論是Bitcoin，還是Ethereum，甚至拍賣行的NFT交易量，都呈現急劇下跌的狀態。早前，NFT交易平台OpenSea也傳出大幅裁員的新聞……風靡一時的NFT到底爆破了沒？將購藏的NFT儲存在區塊鏈有甚麼考量？IPFS會是一個更加安全的備份方式嗎？





主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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ArtInvest：Adam Handler、LY的作品升得快，也跌得快？新晉藝術家作品值得購藏嗎？購藏時需注意甚麼？

NFT獨一無二等於有升值潛力？想發達，先學會如何賣一個發達之夢！



虚擬貨幣市場翻天覆地，對NFT的銷售有多大影響？意圖分一杯羹？小心翻船！

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Ashley Tosi

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

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