盧志榮雕塑展「Angels from Infinity」：每個人心中都有一艘方舟或一個天使，帶你尋找下一個出口

盧志榮出生於1954年的香港，在港島東筲箕灣的小漁村長大。長大後，赴美深造，期間以一篇論文被哈佛大學建築系碩士錄取。畢業後，他在意大利創辦自家傢俱品牌Dimensione Chi Wing Lo，90年代初，與太太定居於希臘雅典至今。千禧年時，他曾任意大利著名傢俱名牌 Giorgetti 藝術總監，2015年時被獲選為「世界傑出華人設計師」，他的作品涵蓋建築、室內設計、家具、雕塑作品等。若不是麗晶酒店（前香港洲際酒店）的翻新項目和季豐軒的個人雕塑作品展「驚鴻遠客 – 盧志榮雕塑作品展」（Angels from Infinity），想必也難以將他召回。

炎炎夏日，陽光散發的高溫讓空氣也變得滾燙，即便周邊不吵雜，也似乎能聽見氣溫的喃喃細語。推出大門，步入季豐軒沙龍一刻，忽感靜寂，這裏是季豐軒畫廊的另一延伸，除了藝術展覽外，將定期舉辦座談會等藝文活動，讓人進行文化交流。

They seems to be giving you they are not just angel but like protectors when you facing difficulty. — Lo Chi Wing

簡約的白色大平台，上面擺放著一些小石子，它們沒有沙沙作響，只是安靜的躺著。上面是盧志榮的一個又一個的雕塑作品，有些看似船艘、有些則像塔樓、還有的猶如雙翼，仿如打開窗戶一刻，它便會毫不猶豫飛向遠方……這些雕塑作品靈感全然源自於自小成長的童年與漁村生活，他曾提及自己的童年並不是很好，但這卻給了他另一扇窗，帶著另一個不同的視覺去觀看這個世界與現實。藝術於不同人而言，有不同的理解，但大多都離不開表達，於盧志榮而言，它不僅是表達一種真實感受，更是一個自我出口，一種昇華。

In all my work I try to work with time, meaning I am trying to overcome time. So in the composition in the material chosen, they embody pass present and future simultaneously.

盧志榮形容自己的作品是虛構文明中的文物，只見楓木的溫潤色調被他打磨得順滑而又無暇，結合銅的特質，在時間的發酵下，色調也在微微的變化。

雕塑作品不同於繪畫作品，繪畫通常都是一種以自我為中心的投射，將心中所構想的影像隨畫筆揮灑在畫布上；而雕塑往往需要實誠與放下身段，才能與物料進行真正的對話，因為物料本身就是一種語言，而它的特性將會直接反映在你的作品上，而成立與否，或許取決於你能否用它的語言去說你的話。