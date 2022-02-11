髮型屋停業兩星期！7個帽子、髮型造型推介，擺脫兩截髮色「布甸頭」尷尬期！

髮型屋停業兩星期，見到很多排長龍剪髮的照片，心想： 「遲兩星期剪都可以吧，哪需要這麼緊張？」朋友說： 「身體最誠實，因為心底裏根本不相信兩星期會復業嘛！」很無奈。





新年前去剪染頭髮，髮型師已表示這兩年雖然可以營業，但很多客人移民，又不用上班應酬，生意大不如前；業主不減租，搬舖又要資金，只是頂硬上，以前賺下來的回吐得八八九九，做得一日得一日。 萬一要停業，相信很多行家都頂不住了。我亦都有不少朋友從事美容業，兩年間共停業七個月，生意難做，有時聽到她們抱怨： 「髮型屋就好，不用停業，不公平啊！」我通常會這樣回答：「大家都不用停業，正常生活才是最好吧！」





正如髮型師所言，一般女生沒有正常生活，不用回辦公室及學校返工返學、不用聚會飲宴，對髮型的要求都自然會降低。頭髮長了便夾起或是紥馬尾，戴帽子也是最簡單方法。





我的情況是天生髮色極黑，又開始有白髮，所以要定時染色，原本是三個月一次，過去兩年的確是不自覺地變成四至五個月才染一次。

我對髮型師坦承： 「我不否認對Stephy賣廣告那款染髮劑心動啊！」

髮型師： 「如果自己染，處理髮根一吋左右都可以的，但整個頭染色難度就高了，一定是在Salon染會效果好。」

「當然我儘量都想在Salon理髮啦！可知我最喜歡頭部按摩，但萬一要停業，短期內都要自己處理嘛！」

想不到一語成讖，只希望所有業界可儘早回復正常。

趕不及到髮型屋染髮？又覺得新長出的黑髮和白髮礙眼，沒有奇招妙法，最即時的解決方法當然是戴帽了。以下幾款帽子及髮飾造型，希望幫到各位度過「布甸頭」尷尬期。