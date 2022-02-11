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11/02/2022

髮型屋停業兩星期！7個帽子、髮型造型推介，擺脫兩截髮色「布甸頭」尷尬期！

#髮型 #染髮 #造型 #帽子 #髮型屋 #髮色 #髮飾 #布甸頭
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  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

    Get it Beauty！

    逢周五更新

　　髮型屋停業兩星期，見到很多排長龍剪髮的照片，心想： 「遲兩星期剪都可以吧，哪需要這麼緊張？」朋友說： 「身體最誠實，因為心底裏根本不相信兩星期會復業嘛！」很無奈。

　　新年前去剪染頭髮，髮型師已表示這兩年雖然可以營業，但很多客人移民，又不用上班應酬，生意大不如前；業主不減租，搬舖又要資金，只是頂硬上，以前賺下來的回吐得八八九九，做得一日得一日。 萬一要停業，相信很多行家都頂不住了。我亦都有不少朋友從事美容業，兩年間共停業七個月，生意難做，有時聽到她們抱怨： 「髮型屋就好，不用停業，不公平啊！」我通常會這樣回答：「大家都不用停業，正常生活才是最好吧！」

　　正如髮型師所言，一般女生沒有正常生活，不用回辦公室及學校返工返學、不用聚會飲宴，對髮型的要求都自然會降低。頭髮長了便夾起或是紥馬尾，戴帽子也是最簡單方法。

　　我的情況是天生髮色極黑，又開始有白髮，所以要定時染色，原本是三個月一次，過去兩年的確是不自覺地變成四至五個月才染一次。

 

　　我對髮型師坦承： 「我不否認對Stephy賣廣告那款染髮劑心動啊！」

 

　　髮型師： 「如果自己染，處理髮根一吋左右都可以的，但整個頭染色難度就高了，一定是在Salon染會效果好。」

 

　　「當然我儘量都想在Salon理髮啦！可知我最喜歡頭部按摩，但萬一要停業，短期內都要自己處理嘛！」

 

　　想不到一語成讖，只希望所有業界可儘早回復正常。

 

　　趕不及到髮型屋染髮？又覺得新長出的黑髮和白髮礙眼，沒有奇招妙法，最即時的解決方法當然是戴帽了。以下幾款帽子及髮飾造型，希望幫到各位度過「布甸頭」尷尬期。




天氣仍涼可戴Beanie冷帽，易襯衫，又可以視覺增高2cm。


天氣稍為回暖可選薄身Beret貝雷帽，也是容易配搭的款式。


Casual 裝扮時可配Cap帽，感覺輕鬆隨意。


紥辮基本上已能為日久失修的髮型轉移視線，再加上絲帶可遮蓋髮根的顏色。


中短Bob 可用粗身頭箍遮蓋髮根。


短髮可以考慮這種將頭箍當帽子戴的方法。


將絲巾包頭當帽子也是不錯的方法。


 

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