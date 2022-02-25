性價比極高護膚品牌之選！相比HR、嬌蘭，法國女人更愛用Yves Rocher？

這兩個月美容業界非常淡靜，預計未來兩三個月都是這個幾乎停頓狀態。兩年前的疫情初期，還可以講如何護理「口罩肌」、如何化一個亮眼妝容，哪一款粉底貼面持久⋯⋯兩年過後的今天，大家對於這些美容資訊，應該已經失去興趣吧？

即使只是每周一次的專欄，最近我都有些「橋窮」，在執屋期間，眼前再出現這幾支農曆新年前收到的Yves Rocher新產品，那就不如介紹這個法國國民護膚品牌。

以前聽過Yves Rocher 譯名是「葉露芝」，像90年代的女藝人名字，未知現在還有沒有使用，台灣的譯名是「伊夫黎雪」，感覺截然不同。

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大家常在媒體上聽到法國女人如何注重保養，其實和我的法國朋友口中的「法國女人」喜好很不同，Longchamp一定比Lanvin受歡迎，Bourjois的化妝品比Chanel更多人用，還有法國藥妝品牌的用家都比專櫃品牌多，如La Roche-Posay、Nuxe、Vichy以及Yves Rocher都是法國女生真正常用的品牌。

很多年前在淘大商場見過Yves Rocher的「市集」，訂價親民加上售貨員又健談又親切，顧客非常踴躍，肯定有不少忠實用家。據知Yves Rocher一直有很多銷售點，又有美容中心，完全成功走入社區。早幾年前在旺角商場開店，經公關公司再介紹給傳媒認識，才做多一些宣傳。

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1956年創辦人Yves Rocher 由當地皮膚科醫師手中獲得以「榕莨」為主的天然保養祕方，由於當地居民非常熱愛他的出品，因而創立Yves Rocher ，開發出全系列天然植萃護膚品，並成為熱銷全球的南法天然品牌。

Yves Rocher 推動天然植萃理念，致力製作0至100歲都可使用的有機商品，並於2007年成為「法國 No.1國民保養品牌」，品牌亦是環保先鋒，早於1991年便發起「每買一瓶為地球種一棵樹！」的愛地球計畫，自2018年初已種下7千萬顆樹。

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