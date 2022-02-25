Beauty
Get it Beauty！
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

25/02/2022

性價比極高護膚品牌之選！相比HR、嬌蘭，法國女人更愛用Yves Rocher？

#護膚品 #法國 #護膚 #品牌 #美妝 #YVES ROCHER
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

    Get it Beauty！

    逢周五更新

　　這兩個月美容業界非常淡靜，預計未來兩三個月都是這個幾乎停頓狀態。兩年前的疫情初期，還可以講如何護理「口罩肌」、如何化一個亮眼妝容，哪一款粉底貼面持久⋯⋯兩年過後的今天，大家對於這些美容資訊，應該已經失去興趣吧？

 

　　即使只是每周一次的專欄，最近我都有些「橋窮」，在執屋期間，眼前再出現這幾支農曆新年前收到的Yves Rocher新產品，那就不如介紹這個法國國民護膚品牌。

 

　　以前聽過Yves Rocher 譯名是「葉露芝」，像90年代的女藝人名字，未知現在還有沒有使用，台灣的譯名是「伊夫黎雪」，感覺截然不同。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Yves Rocher Hong Kong（@yvesrocherhk）分享的貼文

 

　　大家常在媒體上聽到法國女人如何注重保養，其實和我的法國朋友口中的「法國女人」喜好很不同，Longchamp一定比Lanvin受歡迎，Bourjois的化妝品比Chanel更多人用，還有法國藥妝品牌的用家都比專櫃品牌多，如La Roche-Posay、Nuxe、Vichy以及Yves Rocher都是法國女生真正常用的品牌。

 

　　很多年前在淘大商場見過Yves Rocher的「市集」，訂價親民加上售貨員又健談又親切，顧客非常踴躍，肯定有不少忠實用家。據知Yves Rocher一直有很多銷售點，又有美容中心，完全成功走入社區。早幾年前在旺角商場開店，經公關公司再介紹給傳媒認識，才做多一些宣傳。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Yves Rocher Hong Kong（@yvesrocherhk）分享的貼文

 

　　1956年創辦人Yves Rocher 由當地皮膚科醫師手中獲得以「榕莨」為主的天然保養祕方，由於當地居民非常熱愛他的出品，因而創立Yves Rocher ，開發出全系列天然植萃護膚品，並成為熱銷全球的南法天然品牌。

 

　　Yves Rocher 推動天然植萃理念，致力製作0至100歲都可使用的有機商品，並於2007年成為「法國 No.1國民保養品牌」，品牌亦是環保先鋒，早於1991年便發起「每買一瓶為地球種一棵樹！」的愛地球計畫，自2018年初已種下7千萬顆樹。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Yves Rocher Hong Kong（@yvesrocherhk）分享的貼文

 

下頁睇Yves Rocher皇牌系列產品推介

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應
更多Get it Beauty！文章

You May Also Like

#護膚品 #法國 #護膚 #品牌 #美妝 #YVES ROCHER
More on Beauty

Beauty Columnists

More
放大顯示
周一加油站

Chilling at Home
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk