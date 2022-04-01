韓劇《社內相親》甜蜜跑出！拆解女主角金世正的豪門千金妝、甜美女友妝，同場加映：私心妝品推介！

Netflix最近有四套愛情韓劇，想不到是《社內相親》跑出！我看了兩集後，忍不住發帖：「《社內相親》嘅老土劇情拍得住羅希度（《二十五，二十一》中由金泰莉飾演的女主角）最愛嘅 《浪漫滿屋》，不過節奏快又幾好笑，輕輕鬆鬆唔使用腦，但我不喜歡安孝燮的髮型。」

竟然有不少朋友和應，非常熱鬧： 「女主角好似劉小慧，又有啲似大S。」、「劇情好老土，但好好笑。」、「男二好Cute。」、「忍唔住找Webtoon睇，甜到爆炸！」、「我也不喜歡安孝燮的髮型。」

劉小慧當年在演藝圈活躍的時間不算長，但很多香港觀眾都覺得金世正似她，唯一解釋就是真的很似！原來早在《驅魔麵館》上映時，蘇志威也曾在微博貼出劉小慧21歲的照片對比表示「撞臉」，大家同意嗎？

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女主角金世正曾是女團成員，今次在《社內相親》飾演努力工作的平凡女生申夏莉，原本是清純裝扮的資深研究員，但為了代閨蜜相親，換裝成美艷富家女，金世正不顧形象的爆笑演出大獲好評，首兩集已被網友稱為韓版Emma Stone。

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有別於型格的Smoky Eyes，申金熙的豪門千金妝的重點是Soft Smoky，最明顯是眼尾直接平行往後拉長，眼尾的眼線跟眼影三角區全部填滿，再配上不誇張，根根分明又捲翹的「空氣睫毛」。眉頭要畫出毛流感的「野生眉」，順著眉骨畫上自然淡色便可。

淡色系的胭脂，薄薄地掃滿蘋果肌至眼下位置，再塗上奶茶色系或淡玫瑰紅色調的Semi Matte唇膏。這妝容沒有煙薰妝的冷酷感，可愛迷人又不失女人味，令她像極漫畫女主角。

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