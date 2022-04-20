長期戴口罩慣用口呼吸會導致牙周病？臉部瑜伽、日常按摩推薦，改善面部鬆弛！

明天過後，終於可以回復部分正常生活。可是，口罩令仍未解除。這兩年期間，由搶購口罩到口罩過剩，不同顏色款式都試過了，最初或會覺得有趣，但現在已經有最好儘快不用載口罩的想法。

如果問我能否習慣不戴口罩，我可以肯定地說：「非常習慣，或許在人流密集的地方仍然會戴口罩；但在戶外、做運動或行山等等，我絕對不想戴口罩了。」

最初很多女生會關注因長期戴口罩而出現敏感、暗瘡或膚色不均勻，但其實大家更值得關注的是，因長期戴口罩而導致的面部變型甚至牙齒健康問題。

大家要留意口罩下的面孔是否長期Poker Face？又或是有沒有用口呼吸？ （我間中有啊！）

你可能會不自覺地用口呼吸，因為感覺比單用鼻呼吸舒暢，但根據日本口腔外科醫師宮本日出表示： 「若長期用口呼吸，口腔的黏膜變得乾燥，唾液量減少，不但容易令口腔黏膜發炎，還會因為細菌在口腔繁殖，導致口臭加強，令蛀牙與牙周病惡化。」

正常用鼻呼吸的時候，舌頭會持續緊貼上顎，這有助對上顎施加壓力，令鼻腔和顴骨等附近連帶的肌肉發揮支撐的功能。如果用口呼吸，嘴巴習慣長期張開，會令面部肌肉放鬆、舌頭不再緊貼口腔上部，長遠會影響面部肌肉發展，出現下巴後縮或出現雙下巴，整個面型的肌肉都會失去平衡，令輪廓日漸變化。

睡覺時當然不能自主，但平日如何預防一不留神用口呼吸？除了時刻提醒自己外，醫師建議可以鍛鍊嘴巴周圍的肌肉，讓嘴巴不會輕易張開，而最有效的方法原來就是漱口，建議先從漱口1分鐘開始，然後再逐步增長時間。

此外，我建議大家亦可進行簡單的Face Yoga和面部按摩，令面部皮膚保持彈性，肌肉保持正常活動，或有效改善因長期戴口罩而產生的變化。

YouTube Chanel Masumi 專門教授各種Face Yoga，以下這段短片對提升咀部以下輪廓有幫助，難度不高又有英文說明（我已試過），大家可以試試。

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