追求零毛孔高清妝還是透亮偽裸妝？ 兩款夏日粉底推介！

朋友在群組問： 「最近有甚麼粉底好用呀？」

從前朋友圈常談論的話題，不是粉底就是唇膏，明明存貨不少，但對新出品滿有興致的日子，真的久違了。疫情的兩年多，因為各種生活習慣的改變和限制，部分女生對打扮及整理個人儀容的意欲均下降，尤其是因為長期戴口罩，乾脆連底妝也省卻，有些女生做了半永久化妝，如飄眉、美瞳線和植睫毛，就真的塗完防曬霜便可出門。

這樣對打扮外觀要求下降的日子，我敢說對女士們長遠來說一定不是好事，畢竟愛美是人類天性，化妝打扮也是令身心愉快的事情，所以難得朋友對化妝品「重拾」興趣，當然立即分享最近試用過的優質妝物。

工作關係以往幾乎試盡所有品牌的粉底產品，有些客觀來說真的不夠好，有些不是不好，只是不適合我的膚質或當時妝效需求而已，例如有一段時期流行韓式水光妝感，當然要某些產品才能做到，但粉啞質地的粉底也並非不好。常在我的 「Foundation Playlist」的，有 Sofina、Make Up For Ever HD、Paul & Joe、Armani Maestro 及 Hourglass等等。

平日底妝效果我偏愛自然輕透，亦不要求完全零瑕疵 （畢竟最多只用十五分鐘化妝），只會在眼圈位置用遮瑕液，冬天只用粉底液，而夏天我通常會換季用粉餅。

一向有用Primavista ，最近推出的Double Effect Powder 輕透雙效防曬粉餅 SPF25 PA++ ，也一如以往地有信心，簡潔俐落的粉盒設計比以往增添了時尚感，Foggy Lighting Veil 配方針對柔焦及抗油，而且能隱藏毛孔。用法也非常簡單，塗完底霜後直接塗抹便可，注意底霜要塗抹均勻，毛孔粗大的位置多按摩幾下直至吸收，那麼塗抹乾粉便不會結塊。

內附的雙面粉撲一邊是絨毛面，另一邊是海綿面，以絨毛面塗抹時，粉體不規則地黏附於肌膚上，光線朝多方向散射，塑造自然、柔焦輕盈霧感，而當以海綿面塗抺時，粉體整齊均勻地覆蓋於肌膚表面，高度遮瑕，光線向特定方向反射，妝效亮麗柔滑並帶細緻光感。

如果你皮膚偏乾的話，可轉用Primavista Moisturizing Primer。

查詢：Sofina

如果想妝效飽滿水嫩的，「粉感」較低的話，Paul & Joe Gel Foundation （S）水凝透亮啫喱粉底霜S的效果不錯，粉底蘊含 80% 水質成分，並加入豐富護膚精華（包括膠原蛋白和銀耳精華），橙花香氣非常討好，塗抹的感覺就像塗抹護膚品一樣，非常貼服，多塗幾層能增加遮瑕度，肌膚看來光滑並帶自然亮澤，品牌建議可用專用粉底掃或化裝棉上妝，前者妝效透亮自然，後者則較為貼服持久，隨後可再全面或T-Zone掃上碎粉定妝。

想體驗這款Gel Foundation，建議大家可以和朋友或愛寵一同到Camellia 品嘗 PAUL & JOE 20周年盛夏巴黎下午茶，這下午茶以奢華精緻，清新可愛為設計軸心，共有 4 款鹹點及 8 款甜點($488，兩位用) ，供應期至6月30日。

凡惠顧下午茶的客人每人可獲贈 PAUL & JOE 底妝體驗套裝，那便可以一次過試用粉底和唇膏了！

體驗套裝包括：

糖瓷防曬隔離乳 SPF50+ PA++++ 10ml 旅行試用裝

水凝透亮啫喱粉底霜S旅行試用裝

典雅瑰麗唇膏 [色號及款式隨機]乙枝(需到 PAUL & JOE BEAUTE K11 Art Mall 門市換領) (每份總值港幣 400 元，送完即止。)

查詢：PAUL & JOE