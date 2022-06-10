夏日眼妝小心思，Color Eyeliner輕輕一筆化出亮麗帥氣！同場加映4支好用眼線筆推薦！

上周探訪化妝師Stephen ，也有談及夏天化妝潮流，很多女生做了半永久化妝，飄眉、美瞳線、植睫毛或角蛋白睫毛，平日塗了防曬就出門口了。但隨著各項限制放寬，相信大家和朋友見面的機會比之前多，應該會重拾化妝打扮的興致，Stephen建議大家不妨多花一點心思在眼妝，「看來口罩還要戴多一陣子，眼妝多變化又可令人看來更Sharp。」

普遍香港女生化眼妝的比例一向較低 ，會塗一點單色眼影已經算得上是「濃妝」，如果想眼妝有一點變化的話可以從何入手呢？「最簡單為眼妝帶來變化的就是Color Eyeliner，既可以畫眼線，個別有些質地可以推開變成眼影，單獨用或配合眼影亦可，我喜歡最近Hourglass新推出的Voyeur Waterproof Gel Eyeliner，帶點金屬的色系，質地幼滑又易推。」

問到Stephen還有哪些眼妝產品推介： 「日本開架睫毛液My Lash 又平又好用，還有我個人品牌Dear Stephanie的第一款產品—睫毛液掃，它的設計無論自用或是幫別人化妝時都非常容易控制，能將睫毛梳理得根根分明。」這款睫毛液化妝掃對大家可能比較陌生，其實有很多外國化妝師都有採用，這款睫毛液專用掃在香港仍未普及，所以Stephen以此為頭炮產品，將來還有計劃會推出光影和眼部遮瑕膏等女士必備妝物。

為何品牌命名為Dear Stephanie？「Stephanie是我假想出來的妹妹，我會為她設計最好的專業化妝品。」

查詢：Hourglass ，Stephen Lau

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