減肥減極都不成功？拆解3個減慢代謝、囤積脂肪的飲食壞習慣！

隨著年紀漸長，代謝率會慢慢減慢，這是正常的。保持正常代謝率，對於成功減肥減脂是關鍵所在。可是，某些飲食及生活習慣，會加速減慢你的代謝率，導致體脂囤積之餘，想減肥也減不到。

導致代謝減慢的3個飲食習慣

1 / 過分節食，食得太少

之前我也分享過，減肥如果過分節食，導致攝取不足夠熱量，只會適得其反。當身體感覺你進食不夠食物，為了維持身體主要器官繼續運行，自動就會進入饑荒狀態，立即減慢代謝率從而降低燃燒熱量的速度，最終只會愈減愈肥。

多項研究都指出，當成人每天進食少於1000卡路里熱量，新陳代謝率會嚴重降低，即使之後增加食量，五星期後也不能夠將代謝率返回節食前之水平。早前就一個日本研究發現，節食的一群平均熱量低至1114卡人士，其靜息代謝率相比進食1462卡熱量的人慢兩倍！而最終兩組人士減肥成果卻相約；換句話說，節食減肥的一群即使每天相對食少350卡，卻因代謝率驟降之關係，並沒有因此而減多了肥。所以正如我一直地說，一味食少些並不能成功減脂的。

2 / 不夠蛋白質

跟隨我專欄及著作的讀者，相信對蛋白質這個議題也不陌生。蛋白質除了提升飽腹感之外，亦會顯著增加代謝率，提高身體燃燒熱量的速度。

進食後，身體需要消化及代謝這些食物，這個效應稱為食物熱效應。事實上，蛋白質的熱效應，遠高於碳水化合物及脂肪。有研究顯示，攝取蛋白質後，熱效應代謝率會增加兩至三成；而碳化合物只增加5至10%，脂肪則只有3%以下。

其中一個10年前的美國研究就得出頗有趣的結果。研究人員將21位過重成人分成三組，分別進食不同營養分布的餐單，目標是要成功減掉10至15%體重及成功維持新體重。結果發現，進食高蛋白質水平的一組，平均只需每天減97卡熱量，其減肥成果就相等於低蛋白組減297至420卡熱量。換句話說，高蛋白組只需食少97卡（相等於半碗飯），就等如低蛋白組減食半至一餐的成果。

3 / 飲用添加糖飲品

含添加糖食物一向都被證實與各種疾病扯上關係，包括糖尿病、胰島素抗性、肥胖、心血管疾病、癌症等。特別指出添加糖飲品，是由於很多人都並不是天天進食糖果或甜品，但卻每天都可能會飲最少一份含糖飲品。

研究顯示，添加糖飲品可能減低身體代謝率。10年前一項美國研究就證實，當全日熱量之四份一為添加糖飲品，實驗參與者的代謝率顯著下降。聽下去¼好像很多，但就以一位全日進食1600至1800卡熱量之女士來說，¼就即只是一大杯星冰樂或珍珠奶茶之類的飲品，一杯已超標。