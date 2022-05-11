某個鐘數後不宜進食？肚餓飲杯水可頂肚？拆解4個近年流行飲食減肥迷思

飲食及減肥迷思，每年都有新趨勢。「脂肪致肥」、「多菜少肉」這些舊迷思，之前在專欄及著作已經解釋過。趁現在進入夏季活躍時期，讓我拆解四個近年聽得最多的營養飲食迷思。

1 / X點後不要進食

其實這個也不算是新迷思，但因近年流行間竭性斷食，所以幾多點後就不要再進食這個議題又再興起。有些人認為，過了某段時間，就不應進食，某些原因也有健康理據的，例如睡前進食，可能引致消化不良及胃酸倒流等。當然，也有研究報告指出，基於生理時鐘，即使進食同一熱量，每天較早時段完成進食，比更遲吃的會更理想。

理想還理想，並非人人都可以於六、七、八點時進食晚餐。現實環境下，我很多朋友（及讀者）都是醫護人員，輪夜班的話，沒可能整個晚上不進食。說到尾，沒有一個餐單適合全民的。健康飲食，是需要配合個人生活的。需要夜班工作者，是可以調配食物選擇及進食時間以配合生理時鐘，如有需要可諮詢你的註冊營養師。

2 / 水果高糖別吃太多

這句說話實在無辜傷害了水果的名聲。水果含糖分是事實，但卻同時提供膳食纖維、維他命、礦物質，以及最重要的抗氧化物質。這些營養素全部都有助身體減慢從水果中吸收糖分的速度，進食水果有助維持血糖水平。所以即使味道甜美，大部分水果的升指數都屬於低。請吃水果吧！

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