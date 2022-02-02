02/02/2022
疫情下在家Keep Fit！15分鐘全身循環訓練，零器材、小空間都做到！
2% Fitness Team
2% Fitness Team
「Together we train and we become the top Two Percenters」
於2020年成立的Two Percent Fitness Team，旨於以細心而實用的健身訓練指導，讓各位更懂得愛自己的身體、懂得愛自己。在「Gym Come True」中，Two Percent Fitness教練會透過各類型的訓練示範及講解，解答各位不同的健身疑難。
Gym Come True
逢周三更新
最近健身室因為疫情關係而封閉，更是看似仍有一段時間才能開封，但Gym room封館並不是偷懶的藉口！2%Fitness的教練Cherry ，今次為大家介紹一組全身循環訓練，不但不需要任何器材，所需要的空間也只是一張瑜伽墊的位置，適合各位進行home workout！
這個循環訓練共有四個動作，建議每個循環訓練做三至四組，而每組之間則可休息一至一分半鐘。
2%Fitness教練Cherry
下頁睇動作介紹！
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