Beauty
Gym Come True
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

02/02/2022

疫情下在家Keep Fit！15分鐘全身循環訓練，零器材、小空間都做到！

#家居 #瘦身 #運動 #減肥 #新年 #平板支撐 #Fitness #掌上壓 #運動keepfit #Gym Come True #Home Workout #弓步 #循環訓練 #Burpees #Mountain Climbers
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 2% Fitness Team

    2% Fitness Team

    「Together we train and we become the top Two Percenters」

    於2020年成立的Two Percent Fitness Team，旨於以細心而實用的健身訓練指導，讓各位更懂得愛自己的身體、懂得愛自己。在「Gym Come True」中，Two Percent Fitness教練會透過各類型的訓練示範及講解，解答各位不同的健身疑難。

    Gym Come True

    逢周三更新

　　最近健身室因為疫情關係而封閉，更是看似仍有一段時間才能開封，但Gym room封館並不是偷懶的藉口！2%Fitness的教練Cherry ，今次為大家介紹一組全身循環訓練，不但不需要任何器材，所需要的空間也只是一張瑜伽墊的位置，適合各位進行home workout！

 

　　這個循環訓練共有四個動作，建議每個循環訓練做三至四組，而每組之間則可休息一至一分半鐘。

 

 

2%Fitness教練Cherry

 

下頁睇動作介紹！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應
更多Gym Come True文章

You May Also Like

#家居 #瘦身 #運動 #減肥 #新年 #平板支撐 #Fitness #掌上壓 #運動keepfit #Gym Come True #Home Workout #弓步 #循環訓練 #Burpees #Mountain Climbers
More on Beauty

Beauty Columnists

More
放大顯示
周一加油站

Chilling at Home
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk