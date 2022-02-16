16/02/2022
居家抗疫別忘做運動Keep Fit！用啞鈴負重更有感！兩個全身負重訓練動作推介！
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2% Fitness Team
2% Fitness Team
「Together we train and we become the top Two Percenters」
於2020年成立的Two Percent Fitness Team，旨於以細心而實用的健身訓練指導，讓各位更懂得愛自己的身體、懂得愛自己。在「Gym Come True」中，Two Percent Fitness教練會透過各類型的訓練示範及講解，解答各位不同的健身疑難。
Gym Come True
逢周三更新
全城居家抗疫，期間別讓健身計劃停下！上一集的Gym Come True，為大家介紹過Body Weight的全身循環訓練，今集就有2% Fitness的教練James，教大家利用啞鈴，進行兩個全身負重訓練動作，各位可以在日常的home workout中交替練習。
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