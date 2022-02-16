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16/02/2022

居家抗疫別忘做運動Keep Fit！用啞鈴負重更有感！兩個全身負重訓練動作推介！

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  • 2% Fitness Team

    2% Fitness Team

    「Together we train and we become the top Two Percenters」

    於2020年成立的Two Percent Fitness Team，旨於以細心而實用的健身訓練指導，讓各位更懂得愛自己的身體、懂得愛自己。在「Gym Come True」中，Two Percent Fitness教練會透過各類型的訓練示範及講解，解答各位不同的健身疑難。

    Gym Come True

    逢周三更新

　　全城居家抗疫，期間別讓健身計劃停下！上一集的Gym Come True，為大家介紹過Body Weight的全身循環訓練，今集就有2% Fitness的教練James，教大家利用啞鈴，進行兩個全身負重訓練動作，各位可以在日常的home workout中交替練習。

 

2% Fitness教練James Wong



 

下頁睇詳細動作介紹！

 

 

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