Work From Home必備伸展操！兩套5分鐘訓練動作，提升柔軟度及靈活度，改善腰痠背痛！

最近在家工作及抗疫的日子變多，整天坐著工作、煲劇，容易出現腰痠背痛的問題，今集Gym Come True就有2% Fitness的教練 Iman，為大家推薦兩套有助提升身體柔軟度及關節靈活度的日常訓練。兩套訓練大概十五分鐘就可完成，不妨早晚都跟著做！

柔軟度及靈活度有甚麼分別？

柔軟度（Flexibility）即是肌肉在施加壓力下，可伸展的長度。我們需要良好的柔軟度，是因為肌肉需要應付日常生活上的動作，尤其是運動的時候，有很多快促伸展的動作，良好的柔軟度就可以減低肌肉拉傷的機會。

靈活度（Mobility）則代表關節可伸展的範圍，提升靈活度有助增加肢體活動的幅度，在運動訓練的時候，也可以幫助提升健身效果，同時增加肌肉的血液循環。

柔軟度及靈活度對身體來說都同樣重要，快看日常伸展訓練運動示範！

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