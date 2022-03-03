03/03/2022
Work From Home必備伸展操！兩套5分鐘訓練動作，提升柔軟度及靈活度，改善腰痠背痛！
2% Fitness Team
2% Fitness Team
「Together we train and we become the top Two Percenters」
於2020年成立的Two Percent Fitness Team，旨於以細心而實用的健身訓練指導，讓各位更懂得愛自己的身體、懂得愛自己。在「Gym Come True」中，Two Percent Fitness教練會透過各類型的訓練示範及講解，解答各位不同的健身疑難。
Gym Come True
逢周三更新
最近在家工作及抗疫的日子變多，整天坐著工作、煲劇，容易出現腰痠背痛的問題，今集Gym Come True就有2% Fitness的教練 Iman，為大家推薦兩套有助提升身體柔軟度及關節靈活度的日常訓練。兩套訓練大概十五分鐘就可完成，不妨早晚都跟著做！
柔軟度及靈活度有甚麼分別？
柔軟度（Flexibility）即是肌肉在施加壓力下，可伸展的長度。我們需要良好的柔軟度，是因為肌肉需要應付日常生活上的動作，尤其是運動的時候，有很多快促伸展的動作，良好的柔軟度就可以減低肌肉拉傷的機會。
靈活度（Mobility）則代表關節可伸展的範圍，提升靈活度有助增加肢體活動的幅度，在運動訓練的時候，也可以幫助提升健身效果，同時增加肌肉的血液循環。
柔軟度及靈活度對身體來說都同樣重要，快看日常伸展訓練運動示範！
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