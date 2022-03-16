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16/03/2022

Workout Together！腰間、大腿贅肉多？與教練同步做HIIT訓練，5分鐘爆汗、燒脂！

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  • 2% Fitness Team

    2% Fitness Team

    「Together we train and we become the top Two Percenters」

    於2020年成立的Two Percent Fitness Team，旨於以細心而實用的健身訓練指導，讓各位更懂得愛自己的身體、懂得愛自己。在「Gym Come True」中，Two Percent Fitness教練會透過各類型的訓練示範及講解，解答各位不同的健身疑難。

    Gym Come True

    逢周三更新

　　在家日子長了，運動習慣不自覺怠慢，大家有否覺得自己身體贅肉增多？留在家的時候不時做一做運動、出身汗，也是不錯的選擇！Gym Come True在之前向大家介紹過不少局部性的訓練動作，今次教練Cherry Yeung就來示範一套5分鐘的全身高強度間歇訓練（HIIT），五分鐘的循環訓練中，會用五十秒作訓練，然後用十秒休息，因此即使沒有運動習慣的話，也不用擔心會太辛苦。

 

2% Fitness教練Cherry Yeung

 

　　準備好就馬上看影片，動起來吧！

 

 

下頁睇動作詳細介紹！

 

 

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