8個動作、15分鐘！HIIT爆汗燒脂瘦身訓練，比慢跑更有效！持之以恆快速瘦一圈

2% Fitness Team

「Together we train and we become the top Two Percenters」

於2020年成立的Two Percent Fitness Team,旨於以細心而實用的健身訓練指導,讓各位更懂得愛自己的身體、懂得愛自己。在「Gym Come True」中,Two Percent Fitness教練會透過各類型的訓練示範及講解,解答各位不同的健身疑難。