夏天來臨前，跟俊男美女Trainer重拾腹肌！YouTube練腹示範推介，跟住做！

雖然這幾天天氣忽然轉冷，但踏入了四月，亦即是春天及夏天的交界，比起準備夏季最新款的衣物，更重要的應該是準備那藏在厚重衣服下好幾個月的身材，加上過去兩個月疫情肆虐，大家都只能在家抗疫，相信腰間贅肉已經多了幾吋。隨著疫情緩減、夏天來臨，相信各位女士都不希望每天只能穿著T-Shirt約會，不如跟著以下幾位教練的指導，好好一同尋回腹肌！

Coffee Lam 林芊妤：一個月尋找腹肌計劃，堅持到底！

第一個要推薦的，當然是最受香港女士歡迎的 Coffee 林芊妤，Coffee的健身影片，相信陪伴了很多女士度過「無Gym」日子。Coffee受女士粉絲喜愛的特點，在於她特別了解女性思維，太難、太易都不適合，所以她不時會創作循序漸進的「一個月健身計劃」，今次就來到腹肌訓練。每星期上傳一條影片，讓大家在整個星期間跟著做，下一個星期就會另一條增加一點難度的訓練，跟隨著Coffee的步伐，輕鬆尋回漂亮肌肉線條！

同場加映：20分鐘自虐式練腹挑戰

在2020年Coffee為了慶祝訂閱過一百萬，推出過一個20分鐘的「自虐式練腹」挑戰，20分鐘看似時間不算太長，但在沒有休息的情況下，要堅持的確十分困難。編者之前都有試過跟隨這條影片練腹，第一次做的時候，因為不停的抬腿動作，真的完成不了整套訓練；但在連續3、4日的練習後，雖然依舊困難（亦有少量動作有偷懶），在強烈瘦身意志支撐下，終於可完成整套訓練了。Coffee在影片題目中寫上「1星期見效」的字眼，試過一次之後，頂著滿頭大汗的你，一定知道效果如何了。

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