消費券到手，盡情入手美妝護膚品！Estee Lauder、YSL官網限定優惠！Yaman脫毛機、Refa美容儀都減價！

首期$5,000電子消費券今日開始派發，你準備好盡情購物了沒有？上次為大家推薦過$5,000及 $10,000預算的名牌手袋，今次就輪到愛美的女士，近期不少美妝品牌的官方網站都推出限定優惠，大量皇牌美妝產品、電子美容護理產品及家用美容儀都有份！

MAC 送皇牌子彈唇膏、限量唇釉

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MAC因為價格適宜，系列產品色調眾多，所以成為美妝迷的愛用品牌，擁有多款質感、色調選擇的皇牌子彈唇膏，更是唇膏控的最愛。MAC的官網推出限定優惠，購物滿$600額外送價值 $190 的人氣色號 #Mull It Over子彈唇膏，焦糖蜜桃色調百搭又顯白；購物滿$800則再額外送價值 $230 的MAC X L 限量唇釉，加上MAC官網都不時有各款產品減價優惠，抵買！

查詢：MAC Cosmetics

Estee Lauder 買「小棕瓶」送修復活膚體驗套裝！

有多少人是Estee Lauder「小棕瓶」再生基因修復精華的粉絲？因為高效修護效果，加上不黏膩的舒適質感，「小棕瓶」也是編者近年的空瓶回購護膚之選！由即日起至4月30日，於官網或門市選購再生基因修復精華 75ml，就會送贈價值$814的修復活膚體驗套裝，包括再生基因修復精華7ml、速救舒壓精華5ml、修復亮眼精萃5ml、微精華活膚原生液15ml及新生活膚全能亮白輕盈面霜15ml，讓各位的肌膚可以在各款護膚好物的呵護下，度過轉季日子！

查詢： Estee Lauder

Laura Mercier 門市全單9折價惠

同樣受專業化妝師推介的Laura Mercier，一系列的底妝產品，由妝前底霜至皇牌蜜粉都廣受好評，品牌因應消費券亦有推出特別底妝套裝優惠，原價$1,420的皇牌定格心動鑽光底妝套裝，減價低至 $820，即是58折優惠！套裝包括貨裝粉嫩透亮蜜粉及極致持久鑽光氣墊粉底，另有迷你極致潤色胭脂、迷你幻魅眼影筆、迷你極致絲滑唇膏，以及限量版心型鏡，讓你輕鬆化出甜美春夏妝容！

Laura Mercier旺角朗豪坊、觀塘APM及沙田新城市廣場店專門店更有限定Alipay優惠，購買正價產品滿$1,000即享全單9折優惠。

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查詢：Laura Mercier

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