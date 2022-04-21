美容院重開，指甲有救！5款春夏美甲款式推薦：氣質戒指美甲、韓風小清新色系，一眼心動！

等了三個多月，一系列社交場所終於重開，男士說「肌肉不等人」，要一早趕到健身室操練；女士亦預早預約美容院及美甲師，好好打扮一下，也開始重拾以往熱愛「扮靚」的心。雖然今年全球依舊受疫情影響，隨著各地的社交及旅遊限制放寬，今個春夏時尚界都好像變得心花怒放，連美甲款式都以亮麗、鮮明的設計為主，好讓大家換個好心情，迎接燦爛明媚的陽光。

先為大家推薦兩款今年春夏大熱色調 — 牛油果綠及鵝黃色。從Pantone年度代表色Very Peri長春花藍來看，就知道今年有關大自然、柔美和諧的色調更受歡迎，能帶出陽光鮮明而溫暖感覺，又不失低調氣質，不論是衣物還是飾物都受歡迎。

牛油果綠：感受夏日清爽

關注健康飲食的你，牛油果是你的favourite嗎？今年春夏亦十分流行牛油果綠美甲的風潮，清新舒適加上顯白特性，低飽和度的牛油果綠配上花朵、格紋或一些簡單圖案，突顯精緻童趣，展現春夏的清爽感覺！看著漂亮的指甲，夏天悶氣一下就趕走！

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鵝黃色：甜美小清新

另一個今年春夏不能錯過的美甲色調，就是充滿甜美小清新的鵝黃色。有別於搶眼的鮮黃及螢光黃色，鵝黃色更顯淡雅質感，輕鬆配搭各式氣質圖樣，同時不失夏日必需的繽紛活力。而且鵝黃有種小孩童趣感，可愛又親切的感覺讓人一眼心動！

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