為甚麼50歲不能當模特兒？來自時尚家族Givenchy的亞裔女性，活出不一樣的人生！

一個50+的女人具有豐富的人生經驗，亦一早摸索到自己喜愛的生活方式，難免對人生失去年輕時的熱情和追求，過著舒適、安逸的生活；不再年輕的容貌及一成不變的生活，也讓女士們深藏著一絲不甘心吧。若此時有一個機會出現在你眼前，卻要你踏出自己的舒適圈，還可能會被別人評頭品足，來換取下一段精彩人生，你敢嘗試嗎？這名冠著法國奢侈品牌之姓氏，卻長著亞洲容貌的女性——Suzi de Givenchy，在50歲仍然抱著年輕的熱情及接受挑戰的勇氣，成為天橋模特兒，讓人生活得不一樣，亦告訴大家，人在任何年齡都可以活得豐盛！



一次邂逅，讓她走進Givenchy家族



為甚麼這個亞裔模特兒冠有法國品牌的姓氏呢？Suzi de Givenchy原是香港人，在4歲時與父母移民紐約生活。她是一個敢於體驗生活、擁抱挑戰與轉變的女生。她大學時到巴黎旅行，在旅途中愛上當地浪漫的人文風情，還遇上了一生的摯愛，並勇敢為了愛情移居到法國生活。她的丈夫正是法國知名品牌Givenchy家族一員，是創始人Hubert de Givenchy的侄兒。不過他們一家與該時裝品牌沒有太大的關係，兩人的生活十分溫馨，育有3個兒子。

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可惜這段美滿愛情故事因為丈夫的心臟病而終結；回憶當時，她與孩子們都很辛苦，但她沒有逃避，沒有讓自己沉浸在悲傷中。過著單身生活，她透過許多事情重新發掘自己，時尚就是其中一件事。



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