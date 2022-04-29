母親節2022：比起奢侈，媽媽更愛高質感生活！10個實用與品味兼備的Gift Ideas！

母親節又來了，隨著社交措施放寬、回復晚市堂食，大家選定餐廳book好檯、準備與家人「食餐好」了沒有？除了慶祝活動，母親節禮物也是不可缺少的環節，母親一整年間為一家大小處理家務、照顧日常生活，在這天送上悉心挑選的禮物，讓她好好享受及品味生活，同時向她傳遞作為子女的滿滿愛意和關心，一定會使母親滿心歡喜！



體驗高智能生活



OSIM 「推拿教主」按摩腳機

還記得小時候，每次媽媽呻因工作、做家務，弄得身心疲累，編者就會扮成按摩技師，為媽媽這裡按按、那裡揼揼，現在想讓母親可以隨時得到充分身心放鬆，一部按摩機就派上用場！OSIM的全新「推拿教主」按摩腳機，就像是針對腳部的按摩椅，有別於普通腳部按摩儀，「推拿教主」設有專利「全自動智能揉捏翼」，可以全面覆蓋整個大腿及小腿，並配備多項專利技術及獨有按摩手法，例如模擬泰式人手拉筋按摩的「泰式伸展」，有助改善肌肉筋腱勞損或炎症；模擬真實按摩師的「人手指壓按摩」，則可準確刺激穴位，紓緩腿部經濟常出現的疲勞。



若然你的母親經常喊掛念泰國按摩技師的「力水」的話，除了「泰式伸展」模式，更要試試足底扣拳法及包覆式揉捏，OSIM專利足部反射3D滾輪技術，有效刺激腳板重要反射區，有助疏通氣血更可為身體排毒、去水腫，多按無妨。有了這「推拿教主」，就像是每天都有專人按摩一樣，加上低調奢華的香檳金配色，媽媽必愛！

查詢：OSIM

Abeluna Aqua Peel 家用深層清潔機

這兩年因為疫情關係，除了到美容院進行醫美及美容療程，更多人會選擇購入家用美容儀，安在家中便可享受專業級美容體驗。而到美容院做Facial時，相信大家都必定有深層清潔這個步驟，好像在家就難以得到毛孔及肌膚徹底潔淨的感覺。



Abeluna的Aqua Peel 家用深層清潔機，就提供美容院級別的Aqua Peel深層淨化，有效溶解毛孔內的污垢，溫和去除角質及黑頭粉刺，同時做到補濕、滋潤，讓肌膚即使在炎夏、焗促的天氣下，一樣得到充分呼吸和休息，從而達到提升肌膚自然光澤、回復彈性的效果。







查詢：Abeluna ／ Log On



Philips Sonicare AI牙刷

愛笑的人，運氣都不會太差，但笑容下，最好有一雙潔淨的白牙！近年，電動牙刷是愈來愈普遍，而且還愈來愈人性化，不再只有強力震動功能。



談及人性化，可以留意Philips的Sonicare AI牙刷。這款電動牙刷具備聲波振動技術，同時內置最新人工智能技術，適當調節用家使用時的力度、動作及時間，避免因過度用力或過度使用而讓牙齒受損。不過，最貼心的位置是這款電動牙刷可配以手機應用程式Sonicare一同使用，提供個人化分析，比如提醒每個區塊的清潔時間、有沒有遺漏的地方或是力道是否正確；除此以外，還可以內設專屬的刷牙模式，比如專注牙齦的護理，或是牙齒的美白，都能根據個性化的設置而調節電動牙刷的功能，此外，還有三種顏色，如香檳金、午夜藍和櫻花粉選擇。

查詢：Philips

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