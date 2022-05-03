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03/05/2022

母親節 | 奢寵媽媽好時機！抗衰老、高效修護貴婦級美妝新品推介：Augustinus Bader最新藍鑽面霜、Oribe Hair Alchemy系列

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  • Charmian Li

    Charmian Li

    願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。

    Senior Editor

Text: Charmian Li

　　不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

 

　　編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

 

Editor’s Pick – Charmian

 

 

　　本周日就是母親節，有人會選擇帶媽媽到星級餐廳品嘗美酒佳餚，亦有人選擇在節日為母親送上貼心禮物，上次為大家介紹過高質感家品禮物提案，今次就來推薦一下幾款貴婦級美妝新品，好讓媽媽在家享受高效又舒適的護膚美容體驗！

 

RéVive Intensité Volumizing Serum Ultime：讓熟齡肌回復飽滿光澤！

 

　　母親的肌膚即使能保持健康狀態，隨著年齡的增長，也難免會添上皺紋、失去飽滿彈性。護膚科學權威 RéVive，推出最新皮膚填充劑修護配方──Intensité Volumizing Serum Ultime，精華素蘊含品牌代表性生物增量蛋白（Bio-Volumizing Protein）和增量胜肽複合物（Volumizing Peptide Complex）成分，有效提升肌膚彈性及緊緻度，減淡額頭、眉間及眼周的皺紋之餘，豐富抗氧化物亦幫忙提亮膚色；加上與皮膚結構同質的高濃度協同脂質，更可令膚質更柔軟、平滑。媽媽充滿歲月痕跡的熟齡肌，也可回復成飽滿光澤的年輕健康肌。

 

RéVive  Intensité Volumizing Serum Ultime $5,900／30ml

 

查詢：RéVive／Joyce Beauty

 

Augustinus Bader藍鑽極緻修復舒緩霜：四季適用的保濕舒緩面霜

 

　　Augustinus Bader繼皇牌 AB 藍面霜（The Rich Cream）和 AB 藍乳霜（The Cream ），今年迎來最新產品—藍鑽極緻修復舒緩霜，以品牌專利TFC8細胞煥活技術，結合一系列天然成分，為肌膚提供一年四季、轉季時期、肌膚敏感的日子都適用的高效鎮靜滋潤及皮膚修護。

 

　　這款藍鑽極緻修復舒緩霜蘊含天然成分如月見草油、煙酰胺、維生素 B5 和黑孜然油，擁有豐潤質感，快速吸收並滲透至肌底，提供高效保濕鎖水作用；桃柁酚、黑種草籽油及維生素 B3更是珍貴的抗氧化及抗炎成分，有助鎮靜肌膚、減少紅腫、收斂毛孔，加強肌膚屏障功能，減輕因外界壓力而產生的敏感及不穩定，同時提升肌膚彈性、光澤。

 

Augustinus Bader藍鑽極緻修復舒緩霜 $2,220／50ml

 

查詢：Augustinus Bader

 

Think Beautifully, Live Beautifully：Noble Panacea時光煥顏睡眠面膜

 

　　護膚品牌Noble Panacea由諾貝爾化學獎得主Fraser Stoddart爵士創辦，以創新護膚科技、可持續發展生產及Think Beautifully生產理念，標榜「零殘忍、無麩質、無香料」，引來全球名媛及美妝KOL熱捧，最近也引入本港Joyce Beauty，愛美之人當然不能錯過。

 

　　全新The Chronobiology Sleep Mask時光煥顏睡眠面膜，採用品牌專利核心技術── OSMV智能分子輸送系統，根據肌膚自然生理節律預編程序列，精準將活性成分順序地供給肌膚；高性能的睡眠面膜，更特別配合肌肉協同作用，以增強肌膚在晚間的自我修復過程，讓肌膚在一夜睡眠間煥然一新，重拾持久緊緻和飽滿的肌膚。

 

Noble Panacea 時光煥顏睡眠面膜 $2,600／8 片

 

查詢：Noble Panacea／Joyce Beauty

 

下頁睇防曬乳推介

 

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