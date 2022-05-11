一支捲髮棒走天下！日本髮型師日常捲髮教學：復古水波捲、浪漫大波捲，5款捲髮輕鬆上手！

不少女士在重要約會時，都想換換新造型，但不外乎就是直髮轉成曲髮，利用捲髮棒簡單的完成捲髮造型。其實即使是捲髮棒做出的曲髮，也可以有很多不同款式，日本髮型師間嶋崇裕，就在Instagram上分享了很多捲髮教學，各位只需手拿一支32mm的電捲髮棒，就可完成！

在 Instagram 查看這則貼文 巻き髪の神様/モテ髪/前髪小顔/顔周り似合わせ（@takahiro_0217）分享的貼文

法式慵懶捲

第一款是充滿自然層次感的法式慵懶捲，各款日常約會場合或上班造型都適用。別看它的名字叫「慵懶捲」，就以為求其一捲就完成，所謂魔鬼藏在細節中，要展現法式女人的慵懶時尚，不論是髮尾、瀏海，或是中間的層次都不能忽視。

先將頭髮垂直的分成小份，然後從最前的髮絲開始整理。先在髮尾位置捲出C字外彎，接著可以從頭髮中段開始向內捲，捲到大約耳朵位置就可以，頭髮較濃密的話，捲髮時謹記要確保頭髮有加熱，增加造型持久度。完成中下段，就可以在兩束頭髮中間抽起頭髮，捲曲頭頂部分，令捲髮更完整。最後就是瀏海部分，一樣是簡單的向內捲，留意捲髮棒的方向，不要留「痕」就可以。

View this post on Instagram A post shared by 巻き髪の神様/モテ髪/前髪小顔/顔周り似合わせ (@takahiro_0217)

下頁睇浪漫大波捲