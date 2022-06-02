02/06/2022
感受沁涼繽紛夏日，4款冰涼美甲推介！晶瑩冰塊、清澈海洋、藍天白雲，藍色系美甲超清爽！
Charmian Li
Charmian Li
願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。
Senior Editor
各位美甲控是時候為指尖換新裝了嗎？來到6月盛夏，陽光與海灘就是最好的主題！今次為大家介紹幾款以藍色為主色調，並加入冰塊、海洋、藍天等元素的美甲彩繪提案，一於過一個沁涼繽紛夏日！
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連時尚寵兒Blackpink成員Jennie，今年春夏都換上了冰塊美甲，各位知道該怎樣做了吧！
沁涼冰塊美甲：喝杯消暑梳打
要有透心涼的感覺，美甲的透明感及光亮質感，就可創作出猶如冰塊的清涼消暑療癒感，因此今年夏季十分流行「冰塊美甲」。透出微微藍光的冰塊美甲，擁有鏡面及透明效果，不同的角度和光線可反射出不同變化，隨著手指擺動則產生出不同光澤，清新可愛又不失少女時尚感！配上藍色底色，是否就好似在喝杯冰涼梳打飲料一樣？
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