有教學片、輕鬆上手！10款日系氣質低馬尾編髮推介，加入小髮飾、絲帶裝飾更減齡！

馬尾要綁得好看，當然不只是隨手一扎的功夫，隨著近月梅雨季節的來臨，外出時不是遇到連場大雨，就是悶熱大陽天，不想每次都「成頸汗」，清爽的馬尾造型是不少人的夏季必備。除了簡單的馬尾或三手辮，突顯柔美氣質又帶點少女感的低馬尾編髮，也是不錯的選擇，加入小髮飾、絲帶裝飾，更可成為夏日造型點綴！今次推介幾款好看、有特色，對於新手亦容易駕馭的低馬尾編髮，快跟教學片一起動手做！

大熱日系絲帶低馬尾

首先要推薦的是今年春夏大熱的日系絲帶低馬尾，其實就是簡單的把馬尾圍繞並綁成直直的髮束，不需要用到任何三手辮、五手辮，新手也輕鬆做到！這樣的綁法可減少散落在頸項上，更加清爽俐落，又可突顯微微的中性girl crush感覺。除了絲帶，各位亦可隨心意或造型需要，改用不同質地的繩子或布條，尤其是印有精品牌子logo的絲帶，更顯氣質和低調奢華感。

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以麂皮繩子作交叉式馬尾綁法，大約10cm的長度，即是2—3個交叉，即可完成帥氣馬尾！

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