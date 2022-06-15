夏日就是要出汗！看著海景、感受微風，跟lululemon身心靈導師於M+做HIIT、伸展、Barre Yoga，Be You Be Well！

留家歎冷氣休息、與朋友開展狂歡聚會……夏季周末你選擇怎樣過？lululemon開始一年一度Be You Be Well活動，並將於今個6、7月周末，與M+聯手舉辦 「lululemon & M+ Be Well 身心放鬆體驗」，由各位專業導師帶領的瑜伽、冥想、健身等體驗，讓大家望住維港海景、感受微風，度過健康美好的假期！

lululemon & M+ Be Well 身心放鬆體驗，由lululemon與 M+首度攜手，由下星期的六月至七月的特定周末，在M+舉辦實體身心放鬆體驗，內容包括瑜伽、冥想、 HIIT健身、Barre Yoga等，由一眾lululemon品牌大使導師帶領大家開展慢活身心之旅。身心放鬆體驗一共12節，每節一小時，費用每位$360，參加者更可獲贈 lululemon驚喜禮品包。如果你本身是身心靈健康愛好者，或是lululemon的粉絲，就不能錯過！

重點體驗內容包括：

關節活動度訓練：利用自身重量去訓練肌肉力量及控制，提升關節靈活度及活動度

HIIT The Beat 高強度間歇訓練：不如普通HIIT，結合健身及音樂，為高強度間歇訓練增添趣味

Barre x Yoga 全身強化訓練：結合芭蕾體能、普拉提、瑜伽及冥想的靜態身心靈訓練

肌筋膜舒緩按摩及深層伸展：教授自我肌筋膜釋放的基本技巧，配合全身深層拉伸，改善身體柔韌性

正念伸展及水晶缽冥想：透過正念伸展練習，配合水晶缽的聲音療癒冥想，有助身心層面整合，重拾內在平靜

* 瀏覽詳細Be Well身心放鬆體驗日程及報名，可於M+網站查閱

除了Be Well 身心放鬆體驗，lululemon 亦與藝術及創作平台 ZtoryTeller合作推出「都市漫步指南」，邀請了香港聽障藝術家Sheung，繪畫當中的精美地圖。地圖介紹了中上環的大街小巷，以及鮮為人知的漂亮景點，希望藉此啟發大家在街上漫步時多專注當下。由即日起，大家可於lululemon全港專門店領取「都市漫步指南」，開展漫步之旅！

查詢：lululemon