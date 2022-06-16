早晨起來的第一件事將會影響你的一天？看似不起眼的小事，往往瞬間使生活失序

有沒有想過早晨起來做的第一件事將會影響你的一天？

每天睜開眼，你會選擇拿起手機，以社交媒體、看視頻、玩遊戲開始你的一天，還是閉目養神、冥想放空，準備好新的一天？前者往往無法開啟新的一天，因為從拿起手機一刻，你將很大機會數小時後才下床，甚至你將以耍廢度過的你一整天，毫無學習或工作的動力。如果要再舉一個例子，那就是週末或長假期之際，你會按時作息，還是報復性熬夜，第二天睡到自然醒？選擇後者，不知道你是否發現，你辛苦約束自己的按時作息，竟然在兩天之內不攻自破，想再調整又要花上一星期……

《The Miracle Morning》一書中提及，一個專注的早晨會讓一天都充滿活力，反而一個懶惰的早晨會讓一天都一事無成，因此早上起來的第一件事，幾乎決定了你的人生。雖然聽起來有點誇張，但往往就是這些不起眼的小事，在不知不覺中讓原本井然有序的生活失序。

而這一件件不起眼的小事所導致的頹廢一整天，其實就是破窗效應（Broken windows thoery）。這個由犯罪學家James Wilson和George Kelling在1982年3月版的一篇題為《Broken Windows》中所提出的理論，他們以一棟有破窗的大廈為例，如果久久沒人理會修葺，接下來只會有更多的窗戶受到破壞，最後導致犯罪率提升。導致後續的破壞是因為沒有修復跡象的開始，會讓人覺得可以是任意妄為，就像一面白牆，如果上面有了第一個塗鴉，若不理會，久而久之只會出現更多的塗鴉……

勿以善小而不為

想打破這些破窗效應，可以從約束及習慣開始。《成功》雜誌的創始人Orison Marden曾說，「好的習慣讓人立於不敗之地，壞的習慣則讓人從成功的寶座跌下來。」萬事開頭難，以閱讀為例，想培養閱讀習慣與興趣，先別從一些難以讀懂的世界名作開始，那只會讓你走向萬丈深淵，以為閱讀都是如此乏味。可以從感興趣的讀物，不論小說、畫冊，先有興趣，後有習慣，或許事情就能事半功倍。我們的生活每時每刻都在做決定，但大腦專注力的時間是每天有限的。然而大腦會記下我們的生活習慣，潛意識會提我們做決定，所以其實好的習慣會讓大腦省下分析的時間，讓精力花在真正需要花的事情上。