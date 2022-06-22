新手必學！4個步驟畫出立體自然絲霧眉！同場加映：好畫易上手、持久不脫色眉筆推介！

經歷兩年多的「無妝」新常態，相信大家都習慣將妝容最簡化，不知道大家的美妝必需品是甚麼？是底妝、遮瑕或是眼妝？而對編者來說，必要的防曬以外，眉毛就是不能缺少的妝容！眉毛上色及修飾眉型後，即使沒有眼妝的加持，也可令整體觀感更加乾淨，戴上口罩即可出門。

今次為大家介紹一套絲霧眉畫法，能突顯原生眉毛的毛流感，又令眉型更流暢、立體，只需4個步驟就可輕鬆完成！

Step 1：眉毛重點填色

第一步就是先利用眉掃將眉毛梳理好，形成流暢的弧形、能清晰望清眉型後，就於眉毛顏色最深的部位，大多數都是眉毛中央靠近眉峰的位置，利用眉筆慢慢往後方重點填色，留意毛流方向及眉毛弧度的畫，這個步驟不需要太過精細，只需要略略填色，方便打後的修飾步驟。

Step 2：畫出眉毛上緣及下緣

然後就是整體眉型的定位，先觀察本身眉型粗幼及弧度，畫出眉毛上緣及下緣。建議先由下緣開始畫，會較容易掌握。先從眉毛中段輕輕的、順著眉型，往眉尾方向畫出眉毛下緣，畫至原生眉尾即可；然後再從眉頭（眼頭對上位置），畫出直線連接剛才的眉中央位置，眉頭和眉尾都可以在打後步驟再仔細調整，現在只要畫出完整下緣就可以。

眉毛上緣部分，不要只顧原生眉型來下筆，應以剛才畫好的下緣作標準，再度好適合的闊度再下筆。從眉頭（眼頭對上位置）開始，向眉峰畫出直線，再於眉峰向眉尾畫出帶有微微弧度的直線，連接到下緣的尾巴就可以。要留意，畫眉毛上緣及下緣時，不要太重手，以填好的色度濃度為標準，輕力的畫出自然線條。

Step 3：由眉峰畫至眉尾

畫好眉毛的框框後，就可分開眉頭及眉尾兩部分來重點調整，同樣先由色調較濃的眉尾開始入手。先定好眉峰位置，一般是整個眉毛的2/3位置，在剛才畫好的上下緣位置輕力向眉尾畫，留意毛流的角度向下斜方，一筆一筆的畫，重點就是留意眉尾要尖一點，不要太鈍。另外，眉尾位置可以稍微畫得重一點，眉頭淺、眉尾深的漸層可增加眉毛的立體感，更有修飾臉型的作用。

Step 4：眉頭畫出毛流感

最後一個步驟就是眉頭，在眉頭營造出自然的毛流感，看起來更自然，亦有加深輪廓的效果。剛才在眼頭垂直對上位置畫了上緣及下緣，其實適合的眉頭位置是眼頭前1-2mm，所以現在就可利用眉筆在這小小的部分，垂直的將眉毛向上畫，畫出向上的毛流感，再用眉筆以點印方式填好眉頭顏色，銜接好各部分就可以。

最後可以用眉刷整體梳理一次，然後用定型眉毛凝膠定型，就可完成！

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