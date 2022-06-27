Hailey Bieber最新 Clean Beauty品牌Rhode Skin、Kim Kardashian改革純素護膚系列！明星藝人的美妝品牌，你最愛哪個？

市面上眾多護膚品、美妝品牌，你的愛用品牌有哪些？近年很多明星都推出了個人美妝品牌，有主打純素的Clean Beauty護膚品牌，亦有充滿個人特色品味的彩妝系列，若然你正在為夏日護膚程序及艷麗妝容尋找些新意，不妨留意一下！

Hailey Bieber – Rhode Skin：療癒感純素護膚，一推出火速售罄！

今年初曾患上「暫時性腦缺血發作 (TIA ，transient ischemic attack) 」，即是俗稱「小中風」的Hailey Bieber，在心臟手術完成後快速康復，回復最佳狀態之餘，更在剛剛的6月推出全新個人美容品牌，以自己的middle name為名的Rhode Skin。

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從產品包裝來看，Rhode產品的簡約灰色弧面設計，包裝和包材全都採用再生材質，帶來滿滿的天然環境療癒感；而Rhode Skin亦屬 Clean Beauty品牌，採用純素、零殘忍、無添加配方之餘，成分配方也由皮膚科醫師研發，適合任何肌膚、連敏感肌也適用。在對護膚品愈來愈高要求的美容界，Rhode Skin以成分透明化作特點，除了關鍵成分之外更把全部成分列出來，讓消費者更安心。

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Rhode Skin暫時推出三款產品：Peptide Glazing Fluid、 Barrier Restore Cream 和Peptide Lip Treatment，可惜在一上架之際就火速售罄，有興趣的朋友可以選擇waitlist，或者等待下一次補貨。

查詢：Rhode Skin

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