大熱減脂飲食法：辛苦捱餓都無效？7個Tips讓你的168間歇性斷食更有效、大成功！

斷食法是近年大熱的減脂飲食法，對上班一族而言，這方法較其他減肥法容易實行，毋須精準計算卡路里，也毋須艱難戒走某種營養素。不少明星都證實了斷食法功效，好像張敬軒、姜濤、楊丞琳等，不過亦有不少人嘗試過後卻不成功。在嘗試之前不妨花一些時間了解減肥法背後的原理，再加以下5個Tips就能瘦得輕鬆！



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楊丞琳168斷食法減重大成功？營養師解開斷食減重的4大迷思



#1：8小時內可任食？No！



不少飲食減肥方法都會有一層「糖衣」，讓大家聽起來似乎易如反掌，但執行一段時間後才發現沒有效果。很多人認為進行168間歇斷食毋須計算熱量，即是在8小時進食內吃甚麼都可以。其實這是錯誤的觀念。在可進食的8小時內，可以如往常般進食，因為比平日3餐少了一餐，加上空腹的16小時，讓身體開始燃燒儲存的脂肪來提供能量。若在這8小時內進食過多的食物，多於身體能消耗的能量，便會將多餘能量變作脂肪儲存，可能不瘦反而更肥。



#2：211平衡餐盤：2份蔬菜、1份蛋白質、1份碳水化合物



若想讓減重效果更明顯，不妨試試配合211平衡餐盤。211的意思就是將每餐的食物分成4份，當中為2份蔬菜、1份蛋白質及1份碳水化合物，這個概念由哈佛大學提出，是健康而均衡的飲食法。其中蛋白質及碳水化合物都需要盡量選擇食物原型，例如選貴妃雞而不是炸雞，番薯、薯仔而不吃麵包，吃藜麥而不選意粉等等。台灣知名的減重醫生宋晏仁醫師靠211加168成功在6個月內減輕了約20公斤，而且他認為這個方法很容易堅持，因此他也沒有反彈。



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