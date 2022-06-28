夢幻髮色別人顯白、自己卻顯黃？30秒自我髮色測驗，分析命定Hair Colour！染髮前不用再猶豫不決！

相信很多女士都試過，在網上看到漂亮的夢幻髮色想嘗試換個新造型，卻擔心不適合自己膚色輪廓，甚至是明明別人說超顯白的髮色，到了自己身上卻顯黃又顯老，到最後到髮型屋後，還是向髮型師說「最普通的栗子啡就好」。有沒有想過為何髮型師可以快速為客人挑選漂亮髮色?其實要分析命定髮色，以下的十條問題就已經做到！

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回答以下的問題，要記低答案喔！

1. 你的原生髮色比較接近 A） 黑灰色 B） 棕啡色

2. 你的眼睛顏色比較接近

A） 眼珠是黑色或紅褐色，眼白是青白色或純白

B） 眼珠是茶色或淺褐色，眼白則帶點黃色

3. 你的裸唇顏色比較接近 A）紫紅色 B）珊瑚紅色

4. 你的眉毛屬於 A）深濃眉 B）淺淡眉

5. 你的手掌顏色比較接近 A）粉紅／紫紅色 B）黃色／橙色

6. 你比較適合 C） 金飾 D）銀飾

7. 你的眼尾 C） 上揚 D） 下垂

8. 你的天生唇色 C） 鮮艷 D） 暗沉

9. 你的鼻子較高挺/較大 C） 是 D） 否

10. 你的膚質偏好，較少出現皮膚問題 C）是 D） 否

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回答以上問題之後，以「A／Ｂ」，「Ｃ／Ｄ」分兩組結果，看看自己是A／C、A／D、B／C或B／D的組別。

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