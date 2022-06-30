4個瑜伽動作，改善寒背、脖子前傾等疲累的體態，尋回內在自信

面對生活的不如意，疲勞的情緒，我們難免會感到沮喪，甚至質疑自己，從而表現出不自信。除了情緒，其實生活上的一些小習慣也會讓我們看起來沒精神，甚至自卑、自餒，比如駝背、脖子前傾等體態都會展現不自信的感覺，想改變現狀，可從四個基本的瑜伽招式入手，尋回內在自信。



#1下犬式Downward facing dog



下犬式是最常見的瑜伽招式之一，同時可以延伸不同的其他招式，除此以外，看似簡單的下犬式可以訓練到不同的肌肉群，如後腿、脊椎、雙臂。還可以開胸，舒緩背部疼痛與駝背問題。與此同時，下犬式有微倒立的姿勢，有助血液循環與倒流，沉澱思緒。



步驟：

1. 雙膝著地，手與肩寬，呈現table top pose.

2. 腳趾踩地，雙手撐地，膝蓋離地，臀部向後推至下犬式（就像小狗打哈欠）

3. 背部與肩膀下沉且放鬆，視線可看腳部，保持腳跟著地，臀部翹高。