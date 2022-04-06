Keep It Simple & Perfect！Tatcha淨肌柔膚水、Three Aiming R護膚系列、Natura Bissé 能量活膚精華

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

Tatcha 澄亮淨肌柔膚水，達至日式「kime」健康嬌嫩肌膚狀態

Tatcha以日式美容護膚概念，創作出不同系列的嫩膚好物，一向深受香港女士喜好。日文中對於肌膚有「kime」一字，意思是美麗的平滑肌膚，幾乎不見毛孔的澄淨膚質狀態；而在日本傳統清潔毛孔的方法中，會先暖化肌膚，使毛孔內污垢有效排出，再冷卻肌膚收緊毛孔，因此日本女士會在雙重潔面後，塗抹水質護膚露達到即時嫩膚效果。

Tatcha全新的 澄亮淨肌柔膚水，正針對毛孔堵塞及質感粗糙的肌膚，以溫和去角質高效解決肌膚問題。成分中蘊含水果萃取AHAs，有效溫和地去除乾燥的老舊角質；維他命B3（Niacinamide）及 日本艾草則有助鎮靜肌膚、減少泛紅及收歛毛孔；最後加入野生玫瑰萃取，使肌膚回復平衡、滋潤狀態，並均勻膚色使肌膚更嫩滑。

查詢：Tatcha

Three Aiming R護膚系列，以植物力量修護身、心、肌

日本美妝品牌Three，結合自然植物萃取、現代科學技術與日本匠人精神，研發各款蘊含天然成分的精油護膚及美妝品，而最新的Aiming R護膚系列，則旨於以品牌一貫的簡約設計，及高效植物力量成分，在天氣翻覆的春夏，為用家一次過修護身、心、肌。

Aiming R系列中打頭陣的有活顏潔膚產品：極致活顏潔膚蜜及極致活顏潔顏皂。柔滑質地的潔膚蜜，包含白泥去角質粒子及植物油基底，有效徹底潔淨毛孔、溫和去角質；潔顏皂以具有優異護膚功效的100%天然植物成分，及以玫瑰為主調的複方精油香味，溫和潔淨肌膚、維持潤澤平衡的膚質。

另外，三款極致活顏水凝產品：極致活顏水凝露、極致活顏水凝乳及極致活顏凝霜，則為肌膚提供深層潤澤護膚效果。擁有水潤豐郁質地的水凝露（Lotion），為乾燥肌膚注入柔滑滋潤的舒適感，調理肌膚狀態同時達至喚膚效果；水凝乳（Emulsion）為高機能型乳液，易滲透的質地，讓複方植物油及萃取精華滲透肌底，調理肌膚紋理、提升肌膚的屏障機能；凝霜（Cream）擁有豐郁濃密的舒適質地，為肌膚注入深層豐厚的潤澤，維持兼具光澤、彈性的細緻膚質，並提升肌膚明亮度及透明感。

查詢：Three

Shu Uemura Chromatics Stone Neutrals 眼影盤，從眼妝體現侘寂美學

踏入四月初夏，大家有否開始期待本月底回復晚市堂食，以及陸續放鬆的社交活動？在疫情期間，比起花枝招展、五光十色，相信很多人都更喜歡簡約美學設計，日本Wabi Sabi「侘寂」更是愈來愈受歡迎，植村秀全新Chromatics Stone Neutrals 眼影盤，靈感源自日本禪園「枯山水」美學藝術，正正將簡約靜謐的精神，以及大地色系的自然氣質，帶到淡雅眼妝之中。

眼影組合中九款大地色調，採用自然淡沙裸色系，優雅的象牙裸色、奶油霜米色，與溫暖沙漠棕色系，並配上啞光質感與五種不同質地閃亮、金屬，碎鑽及珠光等色調，即使是簡單的大地色眼妝，亦可大大提升高級質感。另外，眼影組合利用九宮格設計，以三色連線完成一款妝容，一盤多妝的特性突顯眼影盤的高實用性。

查詢：Shu Uemura