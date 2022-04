當光與水相遇：從舞蹈藝術家蘇文琪的舉手投足間，與La Prairie White Caviar 新成員相遇

近日,品牌的White Caviar系列魚子皙白緊緻系列釋出新品——White Caviar Essence Extraordinaire,並邀請台灣舞蹈家蘇文琪以Performance Art和新媒體裝置的形式,以作品《Moving Towards The Horizon》詮釋水與光交錯的流動美感。作品曾於去年12月Miami Beach Art Basel上呈現,在蘇文琪舉手投足間,充滿詩意及柔美的瑞士山脈間的碧水與藍天表露無遺。

You May Also Like