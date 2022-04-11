當光與水相遇：從舞蹈藝術家蘇文琪的舉手投足間，與La Prairie White Caviar 新成員相遇



藝術文化是La Prairie汲取靈感的來源，所以多年來，品牌推出新品時都會結合藝術，詮釋其美學。與此同時，更一直支持及參與藝術與文化活動，如「artist residency」藝術家駐場計劃、贊助巴黎龐比度中心的大型展覽《Women in abstraction》等，從早些年開始便與Art Basel合作，和不同藝術家推出不同形式的藝術作品。









近日，品牌的White Caviar系列魚子皙白緊緻系列釋出新品——White Caviar Essence Extraordinaire，並邀請台灣舞蹈家蘇文琪以Performance Art和新媒體裝置的形式，以作品《Moving Towards The Horizon》詮釋水與光交錯的流動美感。作品曾於去年12月Miami Beach Art Basel上呈現，在蘇文琪舉手投足間，充滿詩意及柔美的瑞士山脈間的碧水與藍天表露無遺。





回到新品本身，作為White Caviar系列的一員，自然也是針對皙白緊緻。White Caviar Essence Extraordinaire作為導入精華，以水與光為靈感，主打亮白的「波光肌」。Gel to Water的水潤質地不僅易推，上臉透薄及易吸收，成分以微小分子為主打，旨在讓護膚品有效滲入肌膚底層，做好打底，而添加的「瑞士黃金魚子微分子精萃」針對水潤、緊緻及溫和角質化，為肌膚達到修復及恢復的功效，為夏日「波光肌」做好準備！





White Caviar Essence Extraordinaire ＄3,720



＊ 凡購物可享 4 件入門魚子護膚體驗套裝

＊ 任何網上購物皆享免費送貨服務(只限香港地區)

＊ 接受以支付寶香港及微信支付使用政府消費券



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