打造沁涼夏日活力妝感：Hermès全新Hermèsistible 滋養潤唇油，讓嘴唇像果凍般；LAURA MERCIER 16小時定妝噴霧、Dyson Airwrap升級髮捲！

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

Editor’s Pick — Helena

如果凍般迷人！Hermèsistible 滋養潤唇油系列

今個春夏， Hermès推出全新Hermèsistible 滋養潤唇油系列，配方含97% 天然成分，富含香氣與豐盈光澤的同時具滋潤功效，為雙唇持久保濕。潤唇油的設計依舊走簡約路線，透明的玻璃瓶材質中含有14% 的再生玻璃，可以循環再用。

色調方面，Hermèsistible 滋養潤唇油系列共推出六種色調，從自然透亮的Beige Sapotille 和Corail Bigarade 到充滿夏日活力的Rose Pitaya 和Rouge Amarelle ，最後當然少不了溫柔可人的玫瑰色系——Rose Kola 和Pourpre Camarine。透薄的質地緊貼雙唇，醒目的色調加上亮澤感，讓嘴唇如果凍肌般迷人。

查詢：Hermès

持久定妝小貼士！LAURA MERCIER Translucent Pure Setting Spray 16HR

炎炎夏日，不想脫妝，除了底妝要打得好，還有甚麼小貼士呢？LAURA MERCIER 的皇牌底妝系列於近日新增一員——Translucent Pure Setting Spray 16HR。作為品牌首支Clean Beauty定妝噴霧，它又又甚麼特別呢？用於定妝，時間成了焦點，這瓶噴霧主打長效定妝，長達16小時鎖住妝容，減緩脫妝、暈染問題。除此之外，便是成分與質地；噴霧採用細緻純淨水霧配方，含有12種全天然植物成分，不含酒精、矽及香精，質地透薄，上臉服貼輕盈，還不不緊繃，定妝同時帶護膚功效。如果想妝容更持久，可以先用底妝系列的皇牌粉嫩透亮蜜粉定妝，提亮柔焦肌膚，再使用定妝噴霧，在距離離臉部10吋處，以橢圓型手勢，均勻噴於全臉便可。

查詢：LAURA MERCIER