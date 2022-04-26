投身夏日浪花之中！Jo Malone夏日限量版香水、Benefit超防水眼妝孖寶、Dior Dioriviera珍藏彩妝系列！

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

Editor’s Pick – Helena

投身夏日浪花之中！Jo Malone Waves Of Scent 全新限量版香水

夏日印象，就是充滿激情和活力！除了衣著一身清爽，香氣也能帶來一絲愜意與清涼。Jo Malone近日推出全新限量版，以英國人最愛的夏日野泳為靈感，推出五款清新水感香調的香水，包括全新的海灣剪秋羅，帶著黑醋栗、剪秋羅、玫瑰、迷迭香及琥珀的淡淡木調；叢林樹苔，帶著薄荷、天竺葵、薰衣草、苔蘚及廣藿香等猶如原始森林的味道；池畔檸檬，帶著一絲清新的柑橘調，以雪松木為中和；而潮汐琥珀，則帶以小荳蔻、香桃木、海藻等微微辛辣的感覺；最後是至受喜愛的經典鼠尾草與海鹽，以秋葵籽為初調、透著海鹽的主調和數位出的基調。

瓶身也分別使用了深淺的藍調，海灣的水藍、山林的青碧、泳池的湖水綠、大海的霧藍與岩岸的灰藍，結合晶瑩剔透的玻璃瓶，瓶蓋上如波光粼粼的水波紋，清爽誘人。

查詢：Jo Malone

夏日落水不怕脫妝！Benefit 推出超強防水眼妝孖寶

夏日不僅是衝進陽光的懷抱，同時也是衝進大海的懷抱！若放不下素顏的包袱，又想解決脫妝的煩惱，不妨留意Benefit 近日推出的超強防水眼妝孖寶——They're Real精細銳目持久眼線筆和BADgal BANG!壞女孩無重豐盈防水睫毛液(濃密黑)。新品的眼線筆推出兩個色調，分別是極黑即深啡色，0.1mm的錐形筆尖設計可輕鬆勾勒精細的眼線，而且畫出的眼線順滑不結塊，最重要的是防水與速乾不暈染！想讓雙眸更明亮，可配合濃密黑的防水睫毛液！新品一樣主打防水，還有36小時的持久力，配以超濃密的效果，配方採用含有氣凝粒子成份，這種反地心吸力的配方能讓睫毛保持輕盈及濃翹。另外，想保持妝容整潔及精緻，Benefit 恢復了皇牌蜜蠟修眉服務，讓你去掉眉毛上像毛毛蟲的雜毛！

查詢：Benefit

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