拯救疲累的肌膚！mtm皙白水潤Facial Treatment，冷熱交替，收細毛孔

在社交距離放寬之際，你是立馬約上三五知己外出吃飯，還是衝去了美容院，拯救疲累的肌膚？雖說只有小孩會做選擇，但相信沒有女士能抵抗既能放鬆身心、暫且逃離大小事務，又能讓肌膚恢復最佳狀態的Facial Treatment！



Facial Treatment也有很多種，手法以外，編者也會留意所用的儀器和護膚品，畢竟那是直接用在臉上的東西。除了常去的美容院，現時有不少護膚品品牌推出Facial Treatment，而其中最吸引的地方或許就是品牌所使用的自家護膚品作護理！



夏日將至，若想針對性的做個美白Treatment，可以留意mtm近日推出的一系列皙白水潤護理包括面部、眼部和頸部護理。這個Facial Treatment會用品牌的藥白系列，配合「量膚定制」進行護理；即是在Facial前，會先做皮護測試，加入適合個人肌膚的原液在護膚品中，讓護理更加針對性和有效。



皙白水潤護理所使用的藥白系列，其主要成分包括抑制黑色素的傳明酸（Tranexamic Acid）和具保濕補水功效的神經醯胺3型（Ceramide 3），有效改善偏黃暗沉、膚色不均等問題。。護理過程會使用美容儀器，配合脈衝電流，以冷熱交替的方式，導入護膚品。首先，熱感注滲的熱力大約在45度，先作淋巴按摩，促進血液循環和新陳代謝；當毛孔受熱力擴張時，再透過溫和的脈衝電流將護膚品滲入肌膚底層。完成熱感部分後，美容儀會轉至低溫，約莫負20度左右，將美白營養更好的滲透及鎖在基底層，同時還能去除肌膚泛紅及收細毛孔。