享受夏日清爽明亮：Serge Lutens縈曦系列、Valmont 最新Luminosity、Tom Ford啞光唇膏！

不論你追求的是哪一種美麗，都應受到尊重，即使擋不住歲月，也要優雅的老去。

編輯部每周會為大家送上The Latest Beauty News，讓我們抓緊潮流步伐之餘，學會成為一個懂得欣賞美及追求美的知性女生。

Editor’s Pick — Helena

如清涼的流水般，喚醒感官！Serge Lutens MATIN LUTENS 縈曦系列

雨下了數天，就連空氣都散發著濕嗒嗒的粒子。在等待天氣放晴的一天，不如先從感官入手。法國品牌Serge Lutens今個夏季推出全新香水系列—— MATIN LUTENS 縈曦，以清涼為主軸，為夏日帶來一絲乾淨清爽。全新系列共推出三款香水，分別是帶著木蘭、白薄荷、鼠尾草香氣的L'Eau Serge Lutens，這款香水是延續2010年的Eaux系列中其中一個版本；還有散發酸甜柑橘氣息的Parole d’eau，以及夾雜鹽和碘，散發乾淨清爽氣息的Dans le bleu qui pétille，配以簡約、剔透的瓶身，讓人未聞就已經感受到那絲清涼！不過最讓人驚喜的是，今次的新系列除了香水外，還首次搭配潔膚露一同推出，讓你在浴室內，也可以享受這一絲潔淨感。

查詢：Serge Lutens

潔淨肌膚，為夏日做好準備！ Drunk Elephant Look at That Acid Kit





肌膚的狀態不僅受周遭環境影響，隨著年歲增長，細紋皺紋、黑色素、自身的壓力都會讓肌膚出現不同的問題，加上新陳代謝放緩，是需要花些心思在護膚上！Drunk Elephant近日推出了一款限量版護膚套裝，主打高效及濃縮強效配方！套裝內包含C-FIRMA™ 日間精華、PROTINI™ 強胜肽重塑精華、A-GLOEI™ 馬魯拉視黃醇美顏油、T.L.C. FRAMBOOS™ 夜間煥顏精華和F-BALM™ 電解質水凝面膜5款護膚品，潔淨、柔軟及讓肌膚飽滿動人！值得一提，這個套裝的特別之處在於其護膚品於均含有肌膚所需要的酸性成分，如強胜肽重塑精華就含有胺基酸，改善暗沉膚色；夜間煥顏精華則含有果酸／水楊酸，同樣改善膚色兼疏通毛孔等親膚的酸性成分，潔淨肌膚，為夏日做好準備！



查詢：Drunk Elephant